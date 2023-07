Aquí le contamos cuándo comenzará a funcionar el ferry entre Costa Rica y El Salvador

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) confirmó que el ferry entre Costa Rica y El Salvador será toda una realidad a partir del próximo mes de agosto.

El objetivo es transportar mercancías de manera más rápida y económica entre estos dos países y otros de la región como Panamá, Guatemala, México y Honduras.

Así lo confirmó el ministro del Mopt, Luis Amador, quien agregó a los beneficios de este nuevo servicio de transporte de carga, el descongestionamiento del puesto fronterizo de Peñas Blancas, el impacto sobre las carreteras y la flota de furgones usada para este tipo de transporte.

El ferry entre Tiquicia y El Salvador arranca en agosto próximo confirmó el Mopt. Foto con fines ilustrativos.

“El primer viaje de este buque se realizará a partir del este mes de agosto, cuando parta de puerto La Unión en El Salvador para llegar al día siguiente a puerto Caldera en nuestro país. Sin duda su operación mejorará la competitividad de ambos países a nivel regional al establecer una nueva ruta de exportaciones e importaciones, más rápida, segura y económica” explicó el jerarca del MOPT.

El ferry será operado por la empresa privada Blue Way Corporation, que dará el servicio dos 2 veces por semana, lunes (11 am) y jueves (1 pm) saldría de El Salvador, martes (6 pm) y viernes (8 am) saldría de Costa Rica. El buque tiene una capacidad de 1.950 metros lineales para un aproximado de 100 furgones.

Inicialmente el ferry durará unas 16 horas, mientras que actualmente el recorrido por tierra se hace entre 2 a 5 días y obliga el paso de las cargas por los puestos fronterizos de Nicaragua y Honduras. Para una segunda parte el proyecto incluye el transporte con propósitos turísticos.

En un principio el ferry solo será para carga, después analizarán el transporte de personas. (Cortesía)

Entre las ventajas directas de este servicio se incluyen también la simplificación de trámites y la mejora en la seguridad de los conductores de los furgones, quienes se evitarán el paso por zonas inseguras de la región.

El aporte de Costa Rica, para la operación del ferry alcanza los $2 millones, hablamos de poquito más de mil millones de colones.