Eso sí, es importantísimo tener muy presente que, lamentablemente, esta fiesta tan linda no es para todos, los doctores del propio Hospital de Niños siempre nos advierten que es recomendable no llevar niños menores de dos años, niños con gripe, con estornudadera y con tos, es mejor que no vayan; además, que los chiquitos y adultos que van, apliquen el protocolo de estornudo en la actividad y en todo momento, que consiste en taparse la boca con el brazo cuando se estornuda o tose.