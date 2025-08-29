ARESEP anuncia nuevos precios de los combustibles, vea cómo quedaron y ajuste su billetera

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) anunció los nuevos precios de los combustibles, así que es hora de ajustar su billetera.
Estos son los nuevos ajustes que realizó la ARESEP:
- Gasolina súper: ¢663
- Gasolina regular: ¢649
- Diésel: ¢564
- Gas (Cilindros de 25 libras): ¢7.114
En comparación con los precios vigentes, se hicieron pequeños aumentos y rebajas. Veamos, en cuanto a la gasolina súper hubo una disminución de ¢1.
También hubo una rebaja en el precio del gas; es decir, pasó de ¢7.284 a ¢7.114.
Por otra parte, hubo un pequeño aumento en los precios de la gasolina regular y el diésel.
En el caso de la gasolina regular, pasó de ¢643 a ¢649, mientras que el diésel estaba en ¢557 y ahora estará en ¢564.
La ARESEP explicó que estos ajustes se realizaron con base en los costos de adquisición en que incurre Recope, así como el tipo de cambio y la evolución del precio internacional de cada producto.
Estos nuevos precios entrarán en vigor un día después de que sean publicados en el Diario Oficial La Gaceta; la ARESEP aseguró que esto sucederá la próxima semana, pues ya se inició el trámite de su publicación.
