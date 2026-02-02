Ariel Robles acepta la derrota y lanza advertencia al gobierno: “Estoy claro que de aquí no me voy”

Ariel Robles, candidato del Partido Frente Amplio, dijo que no se irá. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ariel Robles, candidato a la presidencia por el partido Frente Amplio, aceptó su derrota y en su discurso le envió un claro mensaje al gobierno entrante: “De aquí no se va nadie. Estoy claro que de aquí no me voy”.

Además, tras conocerse los resultados le dijo a sus seguidores que sigan luchando por este país y por la política.

“De aquí no se va nadie, yo estoy claro que de aquí no me voy. No se vayan ustedes, no lloren ustedes, no se sientan tristes. Porque cuando uno defiende una idea en las urnas, la defiende con más fuerza en la calle. Este país vale mucho la pena. Y mientras exista Frente Amplio en la vida política de Costa Rica, va a existir democracia.

“Compañeros y compañeras, hoy el Frente Amplio es la tercera fuerza política de Costa Rica. Gracias a ustedes y todo el esfuerzo que realizaron. Sentir está bien, emocionarnos está bien. Es parte de este proceso, es parte de este camino. Desde que iniciamos la campaña sabíamos que enfrentábamos una tendencia que no se había visto. Pero apostamos por hablarles a ustedes”, expresó.

Robles destacó además la diversidad generacional del movimiento y el papel de la juventud en el proceso electoral.

“Vean a su alrededor. Sé que aquí hay mucha gente que pinta canas en las luchas sociales en este país y en este partido. Pero vean a su alrededor y van a ver muchísimos rostros, muy jóvenes. Muchos rostros que es su primera votación. Todo el día me topé gente que era su primera votación. Y muchos que están aquí, a la juventud costarricense que no pierda la esperanza nunca, nunca. Nadie no la puede quitar, nadie no la puede quitar”, afirmó.

Sobre la conformación del próximo Congreso, el excandidato resaltó el crecimiento legislativo del Frente Amplio.

“En el último corte que tenemos, en la próxima Asamblea Legislativa ya van por siete diputados y diputadas de Frente Amplio. Ahí van a estar compañeros y compañeras que van a saber levantar la voz ante cualquier injusticia. Y que nunca van a traicionar un solo principio del que le hemos confiado”, señaló.

Finalmente, Robles hizo un llamado a la militancia activa y a la organización política.

“Quiero decirles compas que hoy más que nunca hay que militar en un partido político. No se vayan para la casa compañeros y compañeras. Militen en las ideas, súmensen a un partido como el Frente Amplio.

“Construyamos partido porque ese es el único músculo que nos queda para sostenernos. Hoy aquí nos vamos a abrazar y nos vamos a acompañar. No hay nada de que avergonzarse en esta campaña. No hay nada de que sentirse tristes. No hay nada de por qué sentirnos arrepentidos”, concluyó.