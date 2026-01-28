Ariel Robles dio golpe más fuerte del debate con una pregunta que dejó impresionada a Laura Fernández

El Debate Total de Repretel vivió su momento más tenso cuando Ariel Robles lanzó una pregunta directa y dura a Laura Fernández, lo que provocó una reacción visiblemente afectada de la candidata en plena transmisión en vivo.
Ariel le dio un gancho directo a Laura Fernández
Robles cuestionó a Fernández sobre qué pensaba de una persona que calificara como “normal” una relación sexual con una menor de edad, y le pidió una respuesta directa.
“Para que no tengan que dar muchas vueltas, contéstenme lo que usted cree”, dijo al iniciar su intervención.
La reacción de Laura Fernández fue inmediata y contundente. “Francamente, qué bajeza de pregunta”, respondió, visiblemente conmovida. La candidata aseguró que el tema la tocaba profundamente como mujer y como madre. “Pienso en mi hija y en el montón de niñas y mujeres que han sufrido violencia sexual”, expresó, con la voz temblorosa.
Fernández cuestionó el uso del dolor ajeno con fines políticos y afirmó que sería “implacable” con cualquier persona que abuse de una niña o una mujer.
En su réplica, Robles aclaró que el señalamiento iba dirigido a José Miguel Villalobos, candidato a diputado que forma parte del Pueblo Soberano, partido político de Fernández, y le pidió que demostrara coherencia. “Si es implacable, pídale la renuncia”, exigió en pleno debate.
El intercambio dejó un ambiente de alta tensión y se convirtió en uno de los momentos más impactantes y comentados de la noche.
