Ariel Robles dio golpe más fuerte del debate con una pregunta que dejó impresionada a Laura Fernández

El intercambio fue uno de los más fuertes de la noche y dejó el set en silencio durante varios minutos.

Por Hillary Chinchilla Marín

El Debate Total de Repretel vivió su momento más tenso cuando Ariel Robles lanzó una pregunta directa y dura a Laura Fernández, lo que provocó una reacción visiblemente afectada de la candidata en plena transmisión en vivo.

Ariel le dio un gancho directo a Laura Fernández

El cruce entre Ariel Robles y Laura Fernández marcó el momento más tenso del debate. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Robles cuestionó a Fernández sobre qué pensaba de una persona que calificara como “normal” una relación sexual con una menor de edad, y le pidió una respuesta directa.

Para que no tengan que dar muchas vueltas, contéstenme lo que usted cree”, dijo al iniciar su intervención.

La reacción de Laura Fernández fue inmediata y contundente. “Francamente, qué bajeza de pregunta”, respondió, visiblemente conmovida. La candidata aseguró que el tema la tocaba profundamente como mujer y como madre. “Pienso en mi hija y en el montón de niñas y mujeres que han sufrido violencia sexual”, expresó, con la voz temblorosa.

Fernández cuestionó el uso del dolor ajeno con fines políticos y afirmó que sería “implacable” con cualquier persona que abuse de una niña o una mujer.

En su réplica, Robles aclaró que el señalamiento iba dirigido a José Miguel Villalobos, candidato a diputado que forma parte del Pueblo Soberano, partido político de Fernández, y le pidió que demostrara coherencia. “Si es implacable, pídale la renuncia”, exigió en pleno debate.

El intercambio dejó un ambiente de alta tensión y se convirtió en uno de los momentos más impactantes y comentados de la noche.

La candidata reaccionó visiblemente afectada por la pregunta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ariel RoblesLaura FernándezDebatePueblo SoberanoFrente Amplio
Hillary Chinchilla Marín

