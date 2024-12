Ariel Robles envió carta para conciliar con mujer que lo amenazó, pero ella dijo que no

El diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, trató por segunda vez de conciliar con la creadora de contenido Yendry Quirós, quien lo amenazó diciendo que le “conocerían el sirope”, refiriéndose a la sangre.

La mujer lanzó las amenazas durante una manifestación frente a la Asamblea Legislativa, el 21 de junio del año pasado.

Ariel Robles ha tratado dos veces de conciliar con Yendry. (Alonso Tenorio)

“Le aseguro que a uno como a Ariel le conoceremos el sirope, se lo conoceremos, porque él cree que toda la vida va a tener inmunidad, cree que toda la vida va a estar protegido por la ley, no le quedan ni siquiera tres años, que se haga un churchill con el sirope que le van a sacar de la nariz para que aprenda a ser hombre”, dijo la mujer en esa ocasión.

Robles la denunció porque dice que los llamados a la violencia no se deben tolerar.

Ya el 8 de mayo las partes habían tenido una audiencia para intentar conciliar, pero Yendry se negó, por lo que se solicitó la apertura a juicio.

Yendry Quirós amenazó a Ariel Robles en las afueras de la Asamblea Legislativa. (Cortesía)

Este 5 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preliminar y en ella el diputado Robles intentó nuevamente de conciliar, hasta le mandó una carta a Yendry que decía lo siguiente.

“Doña Yendry Quirós Conejo. Respetada señora: Le extiendo un cordial saludo. El motivo de esta nota es poder expresar mi voluntad de que este proceso judicial encuentre una salida alterna que le genere la menor cantidad de complicaciones a usted como parte acusada. Yo defiendo y defenderé su derecho a expresarse en redes sociales y a manifestarse públicamente. Yo defiendo y defenderé la posibilidad de que usted me critique, cuestione y reclame en donde corresponda. No estoy aquí por temas que versen sobre mi ego. Es por eso que no requiero disculpa pública alguna.

“Estoy aquí porque usted hizo un llamado a la violencia y la agresión. Estos no son tiempos para llamados de ese tipo hacia nadie. Quien quiera que tenga acceso a una cámara o una audiencia debe sumar con responsabilidad al diálogo en tiempos de tanta inseguridad y conflicto en el país.

La mujer es fiel seguidora de Rodrigo Chaves. (Reproducción de TikTok)

“Hay violencia en las calles como nunca antes visto. Por eso, mi solicitud para dejar hasta acá este proceso judicial y tener una salida alterna es su compromiso en los dos puntos siguientes:

“1-No realizar llamados a la violencia o la agresión por medio de sus redes sociales en mi contra o de otras personas.

“2-Un compromiso a llevar un curso anual en la institución que se considere conveniente sobre el manejo de la ira, las emociones y el conflicto donde se le brinden alternativas para desahogar su enojo que no inviten a la violencia o agresión de otras personas”.

Pese al tono conciliador del legislador y la voluntad de ayudarle, la mujer se negó a conciliar, así que ahora un juez decidirá si el caso se eleva a juicio o no.