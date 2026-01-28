Nacional

Ariel Robles protagoniza momento clave del debate con dura acusación

El comentario se dio durante un intercambio directo entre candidatos y elevó la tensión en el set

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El Debate Total de Repretel vivió uno de sus momentos más tensos cuando Ariel Robles lanzó una fuerte acusación durante un intercambio que mantuvo con Eliécer Feinzaig.

Ariel Robles, candidato del partido Frente Amplio
Ariel Robles lanzó una de las frases más fuertes del debate. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En medio del debate, Robles afirmó que existe un partido oficialista, Pueblo Soberano, que “en lugar de tener candidatos, tiene una fila de imputados”, una frase que de inmediato encendió la discusión.

La lista es larga de gente corrupta”, añadió Robles, elevando el tono del intercambio y generando reacciones inmediatas en el estudio durante el cruce con Feinzaig, pese a que el filazo iba para Laura Fernández.

El comentario se convirtió rápidamente en uno de los momentos más picantes de la noche.

Álvaro Ramos, Laura Fernández, Juan Carlos Hidalgo y Eli Feinzaig en el debate de Repretel-Noticias Columbia.
Álvaro Ramos, Laura Fernández, Juan Carlos Hidalgo y Eli Feinzaig en el debate de Repretel-Noticias Columbia. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco Granados)

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ariel RoblesEliécer FeinzagDebateRepretelNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.