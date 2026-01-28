Ariel Robles protagoniza momento clave del debate con dura acusación

El Debate Total de Repretel vivió uno de sus momentos más tensos cuando Ariel Robles lanzó una fuerte acusación durante un intercambio que mantuvo con Eliécer Feinzaig.

Ariel Robles lanzó una de las frases más fuertes del debate. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En medio del debate, Robles afirmó que existe un partido oficialista, Pueblo Soberano, que “en lugar de tener candidatos, tiene una fila de imputados”, una frase que de inmediato encendió la discusión.

“La lista es larga de gente corrupta”, añadió Robles, elevando el tono del intercambio y generando reacciones inmediatas en el estudio durante el cruce con Feinzaig, pese a que el filazo iba para Laura Fernández.

El comentario se convirtió rápidamente en uno de los momentos más picantes de la noche.

Álvaro Ramos, Laura Fernández, Juan Carlos Hidalgo y Eli Feinzaig en el debate de Repretel-Noticias Columbia. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco Granados)

Nota realizada con ayuda de IA