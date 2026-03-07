Ármese de paciencia si tiene que entrar a Heredia: hay cierre en importante vía

Los trabajos de asfaltado mantienen cerrado un tramo importante en Heredia. (Fabiola , Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Conductores deberán buscar rutas alternas mientras avanzan las obras. (Fabiola , Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Si usted tiene que viajar a Heredia o pasar por esa provincia en las próximas horas, lo mejor es que se arme de paciencia, porque hay trabajos en una de las principales vías de acceso al centro.

Resulta que la carretera de dos carriles que conduce hacia el centro herediano, justo frente al plantel de Buses Rápidos Heredianos, se encuentra cerrada temporalmente.

El cierre se da desde poco antes de la línea del tren hasta el semáforo que está ubicado en el puente El Pirro, ya que en ese tramo se están realizando trabajos de asfaltado.

Debido a estas labores, los conductores deben buscar rutas alternas o tomar en cuenta que podrían presentarse presas mientras se desarrollan los trabajos.

Desde la Municipalidad de Heredia habían informado previamente que se estarían realizando intervenciones en varias calles de la provincia con el objetivo de mejorar las condiciones de las vías.

Si tiene que pasar por Heredia es mejor que lo piense. Foto: Fabiola Montoya (Fabiola , Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Estas obras forman parte de un plan que busca mejorar el estado del asfalto, ampliar algunas calles y facilitar la circulación vehicular en distintos puntos del cantón.

Así que si tiene que pasar por la zona, lo mejor es salir con tiempo para evitar dolores de cabeza en la carretera.