Gorritos de ayudantes de Santa, mucho rojo en la ropa, anteojos navideños, “ugly sweaters” y un tremendo espíritu alegre crearon un hermoso ambiente en lo que para Grupo Nación fue el banderazo de salida de la época de Navidad.
Con un sabroso desayuno, cafecito y quequitos en rojo, verde y blanco, nos juntamos como familia para arrancar los festejos de fin y principio de año.
Lo más hermoso fue que esa reunión entre cafecito y gallo pinto con huevos revueltos, maduritos y natilla se hizo el conteo para encender el arbolito de Navidad que en su base estaba cargado de juguetes que los colaboradores llevaron para donar a niños de zonas vulnerables.
Entre la solidaridad y el cafecito, alegró el ambiente la cantante Vanessa González, quien con su hermosa voz nos puso a cantar desde villancicos hasta música plancha.
Definitivamente quedó encendida la magia de la Navidad en Grupo Nación y La Teja lo disfrutó al máximo compartiendo y colaborando con pequeñitos de escasos recursos.
Especial agradecimiento a la asociación de empleados, ASENACSA, por el apoyo y la colaboración en toda la organización; además, a doña Gabriela Cubero, Patricia Esquivel, Ana Felicia Aguilar, Rolando Villalobos y Jessica Rojas por su valioso aporte.
Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.