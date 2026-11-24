Gorritos de ayudantes de Santa, mucho rojo en la ropa, anteojos navideños, “ugly sweaters” y un tremendo espíritu alegre crearon un hermoso ambiente en lo que para Grupo Nación fue el banderazo de salida de la época de Navidad.

La solidaridad fue protagonista en el inicio de la Navidad: al pie del arbolito se juntaron decenas de juguetes donados por los colaboradores para niños de zonas vulnerables. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Con un sabroso desayuno, cafecito y quequitos en rojo, verde y blanco, nos juntamos como familia para arrancar los festejos de fin y principio de año.

Entre cafecito, gallopinto y mucho espíritu navideño, los colaboradores de Grupo Nación dieron el banderazo de salida a las fiestas de fin y principio de año. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Lo más hermoso fue que esa reunión entre cafecito y gallo pinto con huevos revueltos, maduritos y natilla se hizo el conteo para encender el arbolito de Navidad que en su base estaba cargado de juguetes que los colaboradores llevaron para donar a niños de zonas vulnerables.

El martes 24 de noviembre del 2026 en Grupo Nación se festejó el inicio de la Navidad con un hermoso desayuno navideño cargado de alegría, regalos para niños y música (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Entre la solidaridad y el cafecito, alegró el ambiente la cantante Vanessa González, quien con su hermosa voz nos puso a cantar desde villancicos hasta música plancha.

Más allá de la fiesta, el evento destacó por el compromiso social de los trabajadores para llevar sonrisas a pequeñitos de escasos recursos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Definitivamente quedó encendida la magia de la Navidad en Grupo Nación y La Teja lo disfrutó al máximo compartiendo y colaborando con pequeñitos de escasos recursos.

Compañeros y amigos compartieron una mañana inolvidable, reafirmando el espíritu de familia que caracteriza a Grupo Nación en esta época. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Especial agradecimiento a la asociación de empleados, ASENACSA, por el apoyo y la colaboración en toda la organización; además, a doña Gabriela Cubero, Patricia Esquivel, Ana Felicia Aguilar, Rolando Villalobos y Jessica Rojas por su valioso aporte.

Las "suetas feas", los gorritos de Santa y el color rojo le pusieron el toque divertido y festivo a la mañana en Grupo Nación. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

¡A celebrar con alegría y en familia!

Un sabroso desayuno con cafecito, maduritos, natilla y quequitos navideños acompañó el encuentro organizado en conjunto con la asociación de empleados, ASENACSA. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

El martes 24 de noviembre del 2026 en Grupo Nación se festejó el inicio de la Navidad con un hermoso desayuno navideño cargado de alegría, regalos para niños y música (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

El martes 24 de noviembre del 2026 en Grupo Nación se festejó el inicio de la Navidad con un hermoso desayuno navideño cargado de alegría, regalos para niños y música (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Fabiola y Hillary, periodistas de La Teja, disfrutaron del pintico. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

El martes 24 de noviembre del 2026 en Grupo Nación se festejó el inicio de la Navidad con un hermoso desayuno navideño cargado de alegría, regalos para niños y música (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

El martes 24 de noviembre del 2026 en Grupo Nación se festejó el inicio de la Navidad con un hermoso desayuno navideño cargado de alegría, regalos para niños y música (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)