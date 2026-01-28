Arranque firme y sin rodeos: el jalón de orejas de Randall Rivera en el debate

Natalia Díaz (PUP), Fabricio Alvarado (PNR), Ariel Robles (FA) y Claudia Dobles (CAC) participan en el debate presidencial organizado por Repretel y Noticias Monumental. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Debate Total de Repretel arrancó con un mensaje firme de Randall Rivera, quien hizo un llamado directo a los ocho candidatos presidenciales para que el intercambio de ideas fuera intenso, pero respetuoso.

Desarrollo corto y directo

Al inicio del debate, Rivera tomó la palabra para dejar clara la dinámica del encuentro. “Este no es el debate de Repretel, es el debate de ustedes, candidatos”, expresó, en un tono serio frente a las cámaras.

El periodista añadió que se esperaba un intercambio “fuerte de posiciones políticas, directo, incluso crudo”, pero dejó claro que debía ser educado y lleno de respeto, tanto para el equipo del programa como para la audiencia.

El mensaje marcó el arranque del debate y fijó los límites desde el primer minuto del encuentro.

Randall Rivera dio un mensaje firme al inicio del Debate Total de Repretel. (Cortesía/Cortesía)

Nota realizada con ayuda de IA