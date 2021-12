Arroceros exigen aumento: “El kilo de arroz debe pasar ya mismo de ¢670 a ¢709″

Los productores de arroz del país necesitan con urgencia que el precio del kilo de arroz aumente de ¢670 a ¢709, pues de lo contrario, según ellos, entrarán en una crisis que prácticamente los haría desaparecer.

Los arroceros le enviaron una carta con carácter de urgente al Gobierno con el objetivo de que aumente el precio del arroz antes del próximo 10 de diciembre.

Parte de la carta dice: “Señor presidente de la República, con la comida de los costarricenses no se juega. El Estado tiene el deber de brindar seguridad alimentaria y garantizar este mandato constitucional al país, así como de preservar la paz y el entorno social que gira alrededor de esta actividad agrícola”.

Aumento ya. Los arroceros del país piden que el kilo de arroz aumente 39 colones ya mismo para superar la crisis que están viviendo. Archivo. (Shutterstock)

Don Luis Corea, representante de los arroceros de la región Chorotega, explicó que se han unido negativamente varios factores que los golpea muy duro.

“La crisis de los contenedores provocó un tremendo aumento en los fertilizantes y los químicos, el precio del dólar que sube y sube, también nos afecta y los aumentos constantes en el precio del diésel, entre otros aumentos, han provocado que entremos en crisis con el precio actual del kilo de arroz.

“Entendemos perfectamente que el pueblo ha sido muy golpeado económicamente por la pandemia, pero no podemos más, no estamos saliendo con los costos, se puede decir que estamos medio sembrando nada más para que nos vean porque no hay ganancias. El kilo de arroz debe pasar ya mismo de ₵670 a ₵709”, explica don Luis.

Wendy Vargas Matarrita, presidenta de la Asamblea Nacional de Productores de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), pidió a la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Ana Victoria Hernández, definir el ajuste de precios a más tardar el próximo 10 de diciembre y “que esos precios se apliquen antes de finalizar el año. Caso contrario, el sector no podría sembrar ya que significaría la ruina de cientos de familias en una situación ya económicamente delicada”, dijo Vargas.

Los productos químicos y fertilizantes que necesitan los arroceros han aumentado en un año entre $300 (¢192 mil) y 500 dólares (¢320 mil).

“En estos momentos la gran mayoría de arroceros del país estamos esperando que el Gobierno entienda y aumente el precio del kilo del arroz para sembrar lo que se debe cosechar entre abril y mayo del otro año.

“Si no se da el aumento, es muy difícil que sembremos y con esto se pone en peligro la producción nacional de arroz del 2022″, explica don Luis.

Los agricultores del arroz en el país cubren el 40% de las necesidades nacionales de este grano, el 60% es importado. Con los precios internacionales subiendo, también afectados por la crisis de los contenedores, los productores advierten que si el país debe importar el 100% del arroz para el 2022, el kilo, por la crisis mundial, podría dispararse muy por encima de lo que ellos proponen.