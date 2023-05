¿Artesanías a base del pelo de caballo?, conozca los bellos productos que ofrece una emprendedora

El mundo de las artesanías es muy grande y en nuestro país contamos con grandes talentos, personas que a través de sus productos pueden generar ingresos para su familia y así salir adelante.

Ana María Mora, propiertaria de Folk Crin (Wilmer Madrigal Amador )

Hoy queremos contarle la historia de un negocito que con la ayuda de caballos ha podido sacar adelante, realizando artesanía sin lastimar a estos bellos animales y reutilizando parte del pelo de estos y promoviendo incluso más el cuidado.

Ana María Mora, una mujer luchona de 53 años, vecina de Liberia, madre de dos hijos y abuela de tres nietos, es la propietaria de Folk Crin un negocito que ofrece distintas artesanías como pulseras, collares, aretes, a base de la crin de los caballos.

El crin es el pelo largo y grueso que les crece en el cuello a varios animales, especialmente a los caballos, también se le llama así a los pelos de la cola.

A base del pelo del caballo este emprendimiento ofrece variedad de artesanías. (Wilmer Madrigal Amador )

Esta empresa trata de rescatar, conservar y dar a conocer una tradición guanacasteca de más de 200 años. Folk Crin nació en 2018 debido a que doña Ana se encontraba sin trabajo, aunque inicialmente esta no había sido la idea principal.

“Folk Crin nace en 2018 debido a una carencia de trabajo, hay que recordar que para las personas de los 48 años para arriba es complicado encontrar trabajo, por eso decidí entrar a las UNED, (Universidad Estatal a Distancia), en Guanacaste, s un programa que se llama Emprende tu negocio, el que duró 6 meses, pero yo inicialmente entré con otro emprendimiento que era para elaborar accesorios para niños”, recordó Mora.

Tras analizar que el mundo de la artesanía es muy grande, recordó que ella un año antes, es decir en 2017, había aprendido una técnica de tejido que pocas personas saben hacer y a raíz de eso decidió cambiar su emprendimiento.

“Yo había aprendido a tejer con la crin, con don Julián Bustos, un sabanero que me enseñó la técnica de este tejido, entonces el profesor que me daba clases me dijo si no había pensado en hacer otro trabajo que no fueran accesorios para niños, que ese mercado era muy competitivo, fue entonces cuando yo le dije que sabía usar la técnica de la crin y que quería implementarla, pero no para instrumentaría de caballo sino para pulsera, aretes, collares, entonces al profesor le pareció y me dijo que ahí estaba la idea innovadora y fue así como nació Folk Crin”, explicó doña Ana.

Sin fondos gubernamentales

Fue entonces que el 16 de noviembre de 2018 todo lo aprendido en el programa para emprendedores ya estaba siendo puesto en práctica, doña Ana empezó a publicar a través de la red social de Facebook sus primeros productos sin ayuda económica de ninguna entidad, solo el Instituto Costarricense de Turimos le ha dado un empujoncito.

Estos son parte de los productos que ofrece Folk Crin. (Wilmer Madrigal Amador )

“Cuando abrí mi página en Facebook y puse las primeras fotos, me costó mucho porque no he tenido ayuda económica de ninguna entidad gubernamental como el Instituto Nacional de las Mujeres, o el Instituto Mixto de Ayuda Social, que muchos otros artesanos tienen la bendición de tener, no ha sido fácil, pero gracias a Dios vamos escalando poquito a poco mejorando nuestros productos y logrando posicionarnos”, contó Mora.

Si usted quiere comprar alguno de estos productos puede hacer su pedido a través de las redes sociales de Facebook e Instagram buscando la página Folk.Crin o bien a través del número de WhatsApp 8481-7439 con doña Ana.

Los precios de estos bellos productos varían desde los 7 mil colones para arriba.

Orgullosa de mí

Doña Ana María dice sentirse una mujer empoderada, orgullosa de su empresa y de la marca que ha construído durante estos casi cinco años de existencia.

Los precios van desde los 7 mil colones. (Wilmer Madrigal Amador )

“Cada día me enamoro más de mis productos, ha sido difícil porque una como mujer tiene que ser ama de casa, madre, abuela, sacar tiempo para todo eso y para seguir trabajando, para atender al marido, a la familia, y este pyme me hace sentirme empoderada, y cada día me propongo nuevas metas y actualmente tengo la meta de aprender inglés, para ayudarme al momento que voy a una feria y me encuentro con extranjeros”, expresó Mora.

De igual manera doña Ana señala que sueña con poder tener un espacio en su casa en donde pueda exponer todos sus productos y ofrecerlos a su clientela, actualmente cuando sus compradores llegan a buscar productos tiene que buscar el espacio sobre alguna mesa o lavadora para mostrar sus artesanías.