Artista cartaginesa: “Hacer coronas de adviento me ha permitido hasta evangelizar”

Doña Evelyn Sánchez Loaiza, vecina de Paraíso de Cartago, hace coronas de adviento, período que se inicia mañana, desde hace 30 años y le quedan preciosas.

Lo más curioso es que ella vio la posibilidad de hacer negocio en esta bella época sin saber qué significaba el adviento, época que abarca los próximos cuatro domingos.

Este es un tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo, es tiempo de alegría y agradecimiento por la llegada de Jesús.

“Nunca en mi vida había escuchado sobre el adviento, no sabía nada al respecto. Como tengo habilidad para las manualidades me puse a hacer, pero sin saber nada del tema. Conforme fui haciendo coronas, me interesé en aprender y poco a poco entendí que es una de las épocas más lindas del año y me enamoré perdidamente del adviento.

Bastante trabajo. Tiene doña Evelyn desde agosto haciendo coronas de Adviento. Foto de April González. (Cortesía)

“Hace poco una amiga que no es costarricense me preguntó sobre el significado del adviento, así que pude explicarle con detalle lo que significa y le interesó tanto que me pidió una corona… Hacer coronas de adviento me ha permitido hasta evangelizar, así es como Dios, me utiliza”, nos comentó orgullosa.

Ella comentó que desde agosto le comienzan a llegar pedidos, por lo que le empieza a poner bonito. Además sabe que no todos los bolsillos son iguales, así que tiene precios desde los 10 mil colones en adelante, pues también hace coronas grandototas que llevan una base de hierro y las cuales le piden mucho en las iglesias.

“En época de pandemia las coronas de adviento han sido una gran salvada para mi economía. El año pasado no mejoró ni empeoró, digamos que estuvo igual de movido que el 2019. Este 2021 se ha movido bonito. Mi familia se ayuda con los ingresos económicos que logro al vender coronas.

“En mi caso, como soy una enamorada de esta época, hago cada corona con mucho amor. Mi mayor alegría es cuando los clientes me mandan fotos del primer día que llevaron la corona y la prendieron en la iglesia porque entiendo la bendición que eso significa para los hogares”, asegura esta paraíseña a la cual usted puede llamar para pedirle su corona de adviento al 6095-3243.

Gozo y esperanza

Nuestros amigos del semanario Eco Católico nos explicaron qué es el adviento para no andar perdidas como doña Evelyn cuando empezó con su negocito.

“La palabra adviento provine del latín “adventus” que significa venida. Según el calendario litúrgico estas cuatro semanas que preceden de la Navidad son una oportunidad para llenarnos de esperanza, de gozo y de certeza de que, a pesar de las dificultades de este mundo, nos espera poder compartir la alegría eterna en la presencia de Dios.

La primera. Este domingo 28 de noviembre se prende la primera candelita de adviento. Cortesía del Eco Católico. (Cortesía)

“El adviento de cada año también nos recuerda que la gracia, es decir, la voluntad de Dios para salvar al hombre, es más poderosa que el pecado.

“Se trata pues de un tiempo gozoso de espera activa de la Navidad, tiempo de preparación espiritual de las fiestas navideñas y de conversión, al mismo tiempo que esperamos la segunda venida de Cristo al mundo”.

También es un tiempo para sensibilizar el corazón para las venidas diarias de nuestro Señor aquí y ahora, como lo hacía santa sor Faustina, ejercitándose en el espíritu del silencio y el recogimiento.

Además, que “la alegría de vivir este misterio de nuestra fe dependerá de la espera y la preparación con la que lo hayamos vivido, misterio que nos habla del nacimiento del hijo de Dios”.

Luz de vida

Los obispos de la Conferencia Episcopal recordaron que el adviento 2021 inicia este 28 de noviembre y con este se abre un tiempo de esperanza y de hacer brillar las buenas obras.

“Las dificultades que todavía vivimos por la pandemia que ha golpeado y desnudado la oscuridad de una sociedad que descarta al más débil, al que menos tiene, que ha profundizado las desigualdades y oscurecido el futuro de muchos, nos lleva a proclamar el Evangelio de la esperanza.

Niñito Jesús. El adviento es la época católica de preparación para el nacimiento del Niñito Jesús. Archivo. (Cortesía)

“En este tiempo, estamos llamados a hacer brillar las buenas obras para dar gloria a Dios; y a que nuestras acciones reflejen los sentimientos de Jesús, con ello podremos llenar de luz la vida entera, que es pasajera, pero que tiene un futuro esperanzador junto al Señor en la eternidad.

“Con todas las dificultades y oscuridades que se reflejan en el mundo, hoy somos llamados a interiorizar y hacer resonar las palabras del profeta Isaías: «el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande”.

Los obispos le piden al país, con especial atención a los políticos, que ayuden a los más necesitados.

“Desde ya, elevamos como pastores una plegaria para que el Mesías nazca en el corazón de todos, y pueda transformar las tristezas en alegrías, y podamos dar muestra de un país que trabaja por el desarrollo integral de todos, que fortalece el bien común, que camina de manera solidaria y justa, que necesita acabar con las sombras de corrupción y que se disuelva la división existente entre muchos de nuestros pobladores.

“El tiempo de adviento debe ayudarnos a acabar con el odio, la injusticia, la indiferencia y la cultura del descarte que discrimina al más débil, al no nacido como al anciano, al pobre como al enfermo”, dice la carta de la Conferencia Episcopal.