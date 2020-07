“En ese tiempo (mediados de los años 70) no daban artes en la universidad ni nada, era por correspondencia, lo que hacía era trabajar en construcción durante el día y estudiaba de noche en el colegio Napoleón Quesada para sacar el bachillerato. Cada mes mandaba como cinco dólares a un instituto y ellos me mandaban los estudios. Ya después, con el tiempo, me metí a la Casa del Artista y me pagué clases privadas con artistas de la época”, recordó don Allan.