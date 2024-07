Artista nacional vive calvario por operación que espera desde hace 10 años

El artista nacional Young Steele vive un calvario desde hace 10 años, luego de un accidente. Necesita una operación en su hombro y en la CCSS no resuelven. Cortesía.

Un cantante tico vive un completo calvario desde hace 10 años, cuando sufrió una lesión en su hombro izquierdo y, pese a varias citas y dos recursos de amparo, sigue esperando que en la Caja le programen una cirugía de injerto de hueso.

Jeffrey Steele, conocido en el campo artístico como “Young Steele”, recordó que en el 2014, tuvo una caída y todo el peso de su cuerpo cayó sobre el hombro izquierdo y desde ahí comenzaron sus problemas, que se han agravado con el paso del tiempo.

Debido a esta caída, a Steele a cada rato se le zafa (luxación) el hombro, lo que lo incapacita por varios días. Tareas tan cotidianas, como ponerse un suéter o manejar, le provocan las luxaciones y hasta ha tenido que suspender presentaciones en vivo, porque cuando está cantando también se lesiona.

“Además de cantar hago edición de audio y video, soy diseñador gráfico y tengo que hacer recesos cada 20 minutos, porque siento dolor, sobre todo cuando uso el mouse por mucho rato.

“A veces me duele con solo mover el brazo. En varios eventos ha pasado que se me zafa el hombro y me da vergüenza estar en medio show y no poder presentarlo por una situación de salud”, dijo molesto el artista de 39 años.

A Jeffrey lo atienden en el hospital Calderón Guardia y al ver que pasaba el tiempo y no le daban respuesta sobre su cirugía acudió, por primera vez, a la Sala IV en setiembre del año pasado, y le dieron con lugar el recurso de amparo presentado.

En esa oportunidad, lo llamaron del centro médico y le hicieron un procedimiento que no era el recomendado, por lo que volvió a acudir al tribunal a mediados de año y la Sala, nuevamente, falló a su favor e inclusive, se ordenó al hospital operarlo el 15 de julio anterior, pero llegó al hospital y le dijeron que no habían insumos para la cirugía.

Esta es la lesión que tiene el artista. Cortesía.

Pesadilla

Jeffrey recordó que luego de su incidente fue a revisarse. Ese día, le inyectaron algo para el dolor y el hombro se le “montó” por sí solo, pero esa no fue la solución definitiva, era apenas el inicio de sus problemas.

“Después de que tuve el accidente noté que haciendo cosas, como encender la luz, o correr una cobija, me desmontaba el hombro y eso me inmovilizaba por 15 días. Se me estaban dañando los tejidos, por lo que busqué que me atendieran nuevamente, y me comenzaron a ver en el servicio de Ortopedia del Calderón.

“El 6 de agosto del 2014 en el hospital me mandaron la cita para un TAC, pero me lo progamaron para setiembre del 2015; noté que era mucho tiempo y por eso decidí hacérmelo a nivel privado. En febrero del 2015, lo llevé al hospital, pero me llamaron hasta en el 2018, para valorarme nuevamente”, afirmó.

“Inicialmente, me iban a hacer una artroscopia, pero la especialista me consultó cuántas veces se me había zafado el brazo. Le dije que habían sido más de 10 y me informó que ese no era el procedimiento adecuado, que sería irresponsable de su parte hacerlo y, por eso, lo recomendable era un injerto de hueso”, aseguró.

La artroscopia es un procedimiento para diagnosticar y tratar problemas en las articulaciones. Un cirujano inserta un conducto delgado conectado a una cámara de video de fibra óptica a través de una pequeña incisión del tamaño de un ojal, que le permite al cirujano reparar ciertos tipos de daños en las articulaciones.

La doctora le informó al artista que el procedimiento que debía hacerse se llama “La Tarjet” y consiste en tomar un pedazo de hueso de la cadera o las costillas y atornillarlo para que tenga un bloqueo y así el hueso del hombro se mantenga en su sitio. Jeffrey esperaba que lo llamaran pronto, pero pasaron los años y nada que era atendido para la operación.

En el centro médico aseguran que están corriendo para comprar los equipos necesarios y llamar al paciente. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Esperando

Un familiar de Steele le recomendó ir a la Sala IV y el primer recurso lo presentó en setiembre del año pasado. La Sala ordenó al hospital que le hicieran la operación, pero no fue el procedimiento recomendado por la especialista en ortopedia.

“Llegué al hospital con la esperanza de que me hicieran el injerto, pero cuando desperté del procedimiento me enteré de que me hicieron la artroscopia; es decir, no cumplieron con lo que mandó la Sala, porque este procedimiento no cura mi problema y me volvieron a mandar a la lista de espera, a ver cuándo me hacen el injerto.

“Por eso, en abril de este año volví a acudir a la Sala y, de nuevo, resolvieron a mi favor y le ordenaron al hospital hacerme la operación el lunes 15 de julio. Llegué al centro médico el viernes 12, para averiguar detalles de la cirugía y me informaron que no la iban a hacer por falta de insumos, y tampoco me dieron una fecha”, destacó.

La Teja solicitó la posición del Hospital Calderón Guardia sobre el caso del paciente y esto respondieron a través de su departamento de prensa:

“En respuesta a la consulta realizada sobre el caso de Jeffrey Steele le informo que el hospital se ha dado a la tarea de resolver este y otros casos que ameritan una solución pronta. Se están realizando los procesos de adquisición de insumos para intervención quirúrgica de forma urgente y complementaria, que satisfaga la necesidad de estos usuarios a la mayor brevedad posible.

“Importante identificar que este proceso no es un asunto local sino institucional, donde el nivel central está gestionando la adquisición para todos los hospitales que lo necesiten de manera urgente”.