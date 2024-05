Así calificaron lo diputados el informe de labores de Rodrigo Chaves

Los diputados concluyeron en que el presidente Rodrigo Chaves fue a maquillar resultados y no a rendir cuentas. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Los jefes de fracción de las diferentes bancadas de la Asamblea Legislativa concluyeron que el presidente de la República Rodrigo Chaves llegó al Congreso con una actitud desafiante y se quedó corto al hablar de temas claves para el desarrollo del país.

Este jueves, el mandatario brindó su informe de labores, ante los diputados, ministros, magistrados del TSE e invitados especiales y así reaccionaron algunos de los legisladores sobre el mensaje dado por Chaves.

Antonio Ortega, jefe de fracción Frente Amplio

“A dos años de gobierno, uno esperaría que la curva de aprendizaje sea para mejorar la administración pública. Es decir, que tuvieran un mejor entendimiento en el sistema público, pero creo que estos dos años al gobierno, y al presidente lo que le han servido es para mentir de manera sofisticada.

“Por ejemplo, relatos para maquillar datos, narraciones para maquillar las inacciones que ha tenido y, al mismo tiempo, una manera violentísima de querer proponer o posicionar temas nación, al mismo tiempo que se silencia con temas relacionados a la desigualdad, con la pobreza, con el día a día. ¿De qué nos sirve la macroeconomía buena, los números fiscales alentadores si se hacen a costa de sacrificar el apoyo social?

“Es una bola de nieve. Temas ausentes: ambiente, crisis climática, cambio climático, estando nosotros en el centro de América, afectados por este tema y, obviamente, en materia de derechos humanos, no le interesa nada de este tema. Hubiera esperado que dijera cualquier cosa sobre derechos humanos, la lucha de la violencia contra las mujeres, los crímenes de odio, intolerancia que crece a este país, con respecto a la diversidad sexual, pueblos indígenas”.

El diputado Óscar Izquierdo dijo que el presidente le quedó debiendo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco)

María Marta Carballo, jefa de fracción del PUSC

“Sigue teniendo una actitud confrontativa, lejos de venir a la Asamblea a tender puentes y hacer lo que realmente nos corresponde como miembros de los poderes de este país, que es construir. Viene a señalar, viene con una actitud para agitar a la población.

“Me parece que habla de cifras económicas, que hay que reconocer que sí han tenido una mejoría, como los porcentajes de pobreza, de 23% al 21, igual con el desempleo, pero no nos habla del sector agrícola, no nos habla de la problemática del agua, nos habla de la contratación de policías, pero no dice nada del mejoramiento de la seguridad, no nos habla de política monetaria. Queda debiendo en su informe, que más que informe vino a hacer un regaño irrespetuoso a los diputados”.

Óscar Izquierdo, jefe de fracción PLN

“Un discurso en el que queda debiendo a la ciudadanía, se supone que venía a dar un informe de labores de estos dos años. Hay ausencia de resultados en materia de inseguridad, es un discurso en el que manipula los números, en el que habla de lo bien que está la macroeconomía, y dice que está bien el país en materia económica, pero lamentablemente, no dice nada de la falta de inversión social que tenemos en el país.

“Cómo se han debilitado las becas, cómo se ha debilitado la atención que requieren los costarricenses. Me parece que queda debiendo. Sigue insistiendo en violentar la institucionalidad, amenazando de alguna manera a la Asamblea Legislativa.

“El hospital de Turrialba se construyó hace tiempo, lo que hizo este gobierno fue inaugurarlo, no se ha hecho nada en esta materia. Hay ausencia de infraestructura social en el país, el hospital de Cartago ni el hospital de Limón avanzan”.