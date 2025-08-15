Así consintieron a las mamitas en hospitales y cementerios este Día de la Madre

Las reinas del hogar son muy celebradas en su día, sin importar el lugar donde se encuentren.
Este 15 de agosto, Día de las Madres en Costa Rica, en La Teja, nos unimos a las celebraciones.
Un día especial para agradecerles a esos pilares del hogar que lo dan todo, las 24 horas del día.
Los que tienen a su mamita viva, disfrútenla al máximo; si está internadita en un hospital, pues les mandamos todas las energías positivas y el personal de los hospitales se esforzaron por llevarles un ratico de felicidad a ellas.
Por eso en el Hospital San Juan de Dios hubo música, un cafecito bien rico y hasta karaoke con el cual las pacientes hasta se tiraron a pista con la cantada.
En el Hospital México, la celebración tuvo la presencia de Juan Vainas y Chibolo, también del grupo musical Los Ajenos, Papi Pazz, artistas de música plancha, Ana y Adrián, quienes cantaron en diferentes salones.
En los cementerios, como es tradición, las flores adornaron las lápidas; por ejemplo, en el cementerio General de Oreamuno en Cartago.
Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.