Así consintieron a las mamitas en hospitales y cementerios este Día de la Madre

Las reinas del hogar son muy celebradas en su día, sin importar el lugar donde se encuentren.

Este 15 de agosto, Día de las Madres en Costa Rica, en La Teja, nos unimos a las celebraciones.

Entre flores en los cementerios, karaoke, Juan Vainas, Chibolo y hasta los Ajenos en los hospitales, las mamitas celebran su día (Cortesía/Cortesía)

Un día especial para agradecerles a esos pilares del hogar que lo dan todo, las 24 horas del día.

Los que tienen a su mamita viva, disfrútenla al máximo; si está internadita en un hospital, pues les mandamos todas las energías positivas y el personal de los hospitales se esforzaron por llevarles un ratico de felicidad a ellas.

Los Ajenos alegraron algunas secciones del Hospital México. (Cortesía/Cortesía)

Por eso en el Hospital San Juan de Dios hubo música, un cafecito bien rico y hasta karaoke con el cual las pacientes hasta se tiraron a pista con la cantada.

En el Hospital San Juan de Dios hasta las pacientes se tiraron a pista con la cantada. (Cortesía/Cortesía)

En el Hospital México, la celebración tuvo la presencia de Juan Vainas y Chibolo, también del grupo musical Los Ajenos, Papi Pazz, artistas de música plancha, Ana y Adrián, quienes cantaron en diferentes salones.

Las mamitas fueron homenajeadas en el Hospital San Juan de Dios. (Cortesía/Cortesía)

En los cementerios, como es tradición, las flores adornaron las lápidas; por ejemplo, en el cementerio General de Oreamuno en Cartago.

15/08/2025 Cartago. Ana María Chacón Calderón y su hija María Calderón (en la foto) vendían flores en su tramo ubicado frente al costado norte del mercado municipal. Este día el movimiento es más grande pues muchas personas llegan desde temprano a buscar flores para sus madres, esposas, hermanas e hijas, por la celebración del Día de la Madre. José Alexander Abarca, de Corralillo, le compró un arreglo a su madre Marta Sidey Navarro. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

15/08/2025 Cartago. Ana María Chacón Calderón y su hija María Calderón vendían flores en su tramo ubicado frente al costado norte del mercado municipal. Este día el movimiento es más grande pues muchas personas llegan desde temprano a buscar flores para sus madres, esposas, hermanas e hijas, por la celebración del Día de la Madre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

15/08/2025 San Rafael de Oreamuno. De sol radiante y cielo azul, así amaneció este 15 de agosto, día de las madres. Desde muy temprano se apreciaba el movimiento frente al cementerio previo a la misa de las 10:00 a.m. para recordar a los seres queridos que ya partieron al cielo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

15/08/2025 Cartago. Ana María Chacón Calderón (en la foto) y su hija María Calderón vendían flores en su tramo ubicado frente al costado norte del mercado municipal. Este día el movimiento es más grande pues muchas personas llegan desde temprano a buscar flores para sus madres, esposas, hermanas e hijas, por la celebración del Día de la Madre. José Alexander Abarca, de Corralillo, le compró un arreglo a su madre Marta Sidey Navarro. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)