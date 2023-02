Así es el zapato ideal para sus hijos en esta entrada a clases

El doctor Willy Bolaños Quesada, especialista en ortopedia pediátrica y en tobillo y pie, asegura que las tenis con un contrafuerte (parte del talón) alto para que proteja el talón y con cordones para se aseguren bien al pie del niño o joven, es de lo mejor para el curso lectivo 2023.

“Es ideal que el estudiante use tenis con refuerzo en el talón y cordones bien amarrados”, confirma.

Una de las grandes preocupaciones de los papás en la entrada a clases son los zapatos que usarán sus hijos, por eso buscamos al doctor Bolaños.

Las tenis negras, por dicha, ahora están en gran variedad en el mercado. (MAYELA LOPEZ)

“La recomendación es que vayan a la escuela o colegio con tenis. Que no sean tenis que en el talón solo tienen tela sino de las que tienen un contrafuerte bien firme y que ese contrafuerte no sea bajo. El talón debe tener buena estabilidad por eso se ocupan materiales más allá de la tela.

“También es ideal que la suela de los zapatos escolares y colegiales sean de hule para que no resbalen o lo hagan lo menos posible. Que no sean suelas de cuero porque el cuero es muy resbaloso”, explica el doctor.

No recomienda los zapatos tipo mocasín en escolares, nos explicó que los mocasines de los adolescentes son diferentes porque tienen contrafuerte y empeine altos, pero los de niños no es tan firme y día con día se va aflojando algo que con el tiempo va provocando que el niño tenga que jalar el zapato para poder dar cada paso porque se aflojan.

“Un zapato flojo, más cuando ya tiene cuatro o cinco meses de uso, puede producir torceduras de tobillo y caídas. Uno no se da cuenta, pero cuando el zapato está flojo el cerebro manda una orden instintiva que dobla los dedos del pie para poder sostener el zapato, justo como se jala una chacleta y eso no es bueno porque provoca que se camine con los pies para adentro.

Asegúrese de comprar unas tenis cómodas, firmes y livianas. (MAYELA LOPEZ)

Estabilidad y protección

“Cuando digo que lo ideal son las tenis no lo hago por capricho, el zapato debe ayudarle al niño y al joven a caminar, debe darle estabilidad, no que tengan que estar jalando zapatos flojos y sin estabilidad”, asegura el pediatra, quien sí aprueba mocasines si son de contrafuerte alto, con cordones o velcro.

En el tema de los zapatos el doctor recuerda que no hay que dejarse llevar por las modas sino por lo mejor para los pies de los estudiantes. Se refiere a zapatos para mujeres que en los dedos medio los cubren, no tienen nada que sujete en el empeine y el contrafuerte es bajo.

“El zapato escolar y colegial de las mujeres debe tener por lo menos un agarre en el empeine, una cinta de cuero que pase por encima y el cuero no solo debe cubrir los dedos de los pies, debe llegar bastante arriba para dar estabilidad.

“Por ningún motivo se deben usar para ir a estudiar zapatos de tacones. El tacón máximo debe ser de un centímetro. Los zapatos de tacones son de lo peor para el pie del estudiante”, advierte.

Hay papás que le compran los zapatos escolares a sus hijos con dos o hasta tres números más con la idea de que como están creciendo ese zapato más grande le durará todo el año, eso no es bueno explica el ortopedista.

Para los más pequeñines, si les cuesta amarrarse los cordones, el velcro es lo ideal. (MAYELA LOPEZ)

“Cuando mucho un número más, nada más. Un zapato muy grande se deforma peor y eso puede producir que ese zapato tan grande se ande arrastrando y volvemos a los problemas de pies y rodillas para adentro.

“Tampoco se deben andar los zapatos sueltos, sin amarrar los cordones, porque se puede producir deformidad en el caminar, algo que puede producir caídas y va deformando las rodillas provocando que se necesite la visita a un especialista para corregir el daño”, comenta.

-¿Qué señales nos pueden ayudar a comprender que hay un problema con el zapato de nuestros hijos?

“Cuando el contrafuerte está aplastado o lo majan con el talón constantemente, un desgaste excesivo en alguna zona, que se le zafan los zapatos con facilidad y que no tienen agarres en el empeine como cordones o velcro.

“Cuando el zapato no le ayuda a caminar a nuestros hijos pueden presentar dolor en los pies y piernas, caídas constantes, no pueden subir bien las gradas, no pueden correr correctamente, caminan como encorvados. Los papás deben estar bien atentos”, advirtió el experto.

No se le olvide: talón firme y alto, livianas, con cordones o velcro. Las tenis son excelente opción para que sus hijos vayan a estudiar. (MAYELA LOPEZ)

Jonathan Torres, gerente de Mercadeo de las tiendas PLS SportsCenter, nos confirma que, por dicha, para la entrada a clases los papás están buscando tenis negras para sus hijos.

“Las diferentes marcas de tenis del mundo han desarrollado un calzado que le permite al pie del niño o el joven andar cómodo y protegido con lo cual se evitan lesiones.

“Como los estudiantes están en constante movimiento o de repente, por ejemplo, pegan una carrera, las tenis tienen la capacidad de responder y proteger con materiales firmes y livianos para que no los cansen”, asegura Torres.