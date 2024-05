Así fue como casi me estafan buscando trabajo

Revise muy bien las ofertas de empleo porque pueden ser una estafa. Foto: freepik

Cuando andamos en busca de trabajito es usual buscar puestos de trabajo hasta debajo de las piedras.

Muchas veces cuando buscamos, lo hacemos en sitios web y hasta en páginas de redes sociales, donde muchas veces podemos ver ofertas, pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro.

Ayer navegando por Facebook me encontré con un afiche de la empresa Fifco la cual aparentemente buscaba personas para diferentes puestos de trabajo, lo cuales me parecieron bastante atractivos, cuando le di a la opción de más información me redireccionó a un link de WhatsApp, no me pareció extraño porque tenía toda la información de la empresa y estaba bien identificada, pero los delató la escritura y la forma que contestaron, ya que tenían bastante faltas de ortografía y además me pidieron la información personal de una vez.

Al querer indagar más, ingresé a la página entre comillas oficial, la cual es igualita a la de verdad, pero de inmediato el teléfono detectó que era un sitio web inseguro, el cual roba datos personales, y entre esos datos personales va su información personal y hasta números de cuentas bancarias.

Ante esta situación, este medio le consultó a la empresa, la cual nos respondió que ellos alertan a la población porque hay un grupo de estafadores usando su nombre y el de todas sus marcas para obtener datos bancarios de las personas.

“Les hacen creer a las personas que están en un proceso de reclutamiento de la compañía y que fueron seleccionados para el puesto. En ese momento, es donde aprovechan para consultar datos personales de cuentas bancarias y claves de acceso”, informaron.

La compañía dejó claro que ellos no solicitan información personal, claves de acceso, o reclutan mediante WhatsApp solicitando hojas de vida por este medio.

“Les pedimos a las personas estar alertas ante cualquier llamada sospechosa en la cual se les solicite datos personales de este tipo”, detallaron.

Asimismo, informaron que los canales oficiales de reclutamiento son https://www.fifco.com/somos-fifco/carreras/, ferias de empleo y sitios en línea para reclutamiento de personal.