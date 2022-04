Así fue el último día de José María Figueres antes de las elecciones

Entre reuniones de coordinación, una conferencia de prensa y una tardenoche menos cargada de citas, el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres Olsen, invitó al país a salir a votar, asegurando que ir a las urnas y poner la equis del lado verde y blanco “es un voto por Costa Rica, es un voto por un equipo que tiene la experiencia para progresar”.

Las 24 horas antes de la segunda ronda presidencial, este 3 de abril, comenzaron para Figueres con varias reuniones con observadores internacionales que vigilarán el proceso electoral tico y un par de reuniones privadas.

Figueres lo primero a lo que invitó fue a votar. Cortesía. (Cortesía)

Al mediodía, desde el cuartel de batalla de los liberacionistas, el Balcón Verde, en Sabana Oeste, realizó la única conferencia de prensa del día, al última antes de que se abran las urnas electorales.

Desde el Balcón Verde llamó a los costarricenses a votar y recordó nuevamente sobre la importancia de estas votaciones, las que considera las más importantes de la historia reciente de nuestro país.

“Es un voto por Costa Rica, por un equipo que tiene la experiencia para progresar, por la capacidad; es un voto por los derechos de todas las personas y por rescatar a Costa Rica para iniciar el rumbo hacia el bien vivir”, expresó el candidato.

Figueres informó que, para estas elecciones de segunda ronda, 48.988 personas ofrecerán su trabajo voluntariado, entre fiscales, jefes de centros de votación, miembros de centros de llamadas, entre otros.

“Liberación Nacional reforzada por partidos y movimientos, tanto a nivel nacional como provincial y cantonal, se prepara para un extraordinario día de votaciones”, confirmó.

Cuando habló de un Liberación Nacional reforzado, aseguró tener el apoyo de dirigentes de los partidos Nueva República, Liberal Progresista, Partido Unidad Social Cristiana, Nueva Generación, Restauración Nacional y Frente Amplio.

La plaza de la Democracia se tiñó de verdiblanco.

Indecisos

Aprovechó la conferencia del mediodía para hablarle a esos miles de ticos que todavía no tienen decidido su voto y se esperarán hasta el último instante, incluso a estar en la urna electoral.

“Para aquellas personas que quizá todavía no se hayan decidido, yo quiero pedirles con todo respeto su voto; quiero pedirles que en estas horas finales en que estarán pensando por quién votar consideren por favor que la votación de mañana es más grande que el voto individual de una persona o el que yo vaya a ganar en unas elecciones”.

“Salgamos este domingo a votar por Costa Rica. Todos y todas somos parte de este movimiento nacional”, es la frase con la cual Figueres cerró su último día antes de las elecciones.

Los liberacionistas tomaron la avenida central de San José este sábado.

A votar

Este 3 de abril, Figueres mañanea tempranito porque a las 5 de la mañana hay una pequeña conferencia de prensa, será en la finca La Lucha. A las 7:10 de la mañana José María vota en la escuela San Cristóbal Sur, 20 minutos después atenderá a la prensa.

A las 7:45 a.m., como ha sido su costumbre el día de las elecciones, visitará la tumba de don Pepe Figueres (José Figueres Ferrer), en el cementerio de San Cristóbal. A las 9:00 a.m. asistirá a la misa de la Catedral Metropolitana y a las 10 a.m. habrá otro espacio para la prensa en las afueras de la catedral.

El candidato presidencial se vuelve loco de amor por su nietico Pepe, que votará en el Colegio de Periodistas en las votaciones infantiles. Archivo. (Cortesía)

También visitará el Colegio de Periodistas, en donde se estarán realizando votaciones infantiles para que su nieto Pepe (José María Figueres, quien tiene 5 años), que lo tiene vuelto loco de amor, vote.

Figueres almuerza a la 1:45 en El Coyol de Alajuela. Un par de entrevistas más y desde las 5 de la tarde hasta el primer corte de votos del Tribunal Supremo de Elecciones, estará en el Balcón Verde.