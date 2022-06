Así le irá a la Sele ante Nueva Zelanda según las cartas del tarot

Este martes es el gran día, la Sele se preparó durante un mes, se hizo lo que se tenía que hacer para enfrentar el repechaje contra Nueva Zelanda, pero un empujón espiritual nunca está de más y por eso visitamos a Mithzi Bonilla Solano con el objetivo de tirarle las cartas al partido de repechaje.

Mithzi es una de las tarotistas más conocidas e influencer de las redes sociales, Mithzi Bonilla Solano, nos recibió en su consultorio el pasado jueves 9 de junio, con el objetivo de tirarle las cartas al partido de repechaje que definirá el último clasificado a Catar 2022.

La propia Mithzi quedó sorprendida de que la máxima carta del triunfo saliera cuando preguntamos si le ganaremos a Nueva Zelanda. Foto Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

Jamás habíamos entrado al consultorio de una tarotista. Tampoco habíamos tenido una baraja del tarot a menos de un metro. Fue un mundo completamente nuevo y al que llegamos, no lo podemos negar, con muchas dudas y poca credibilidad.

Doña Mithzi nos recibió con tremenda amabilidad. Nosotros, sabiendo un poquitico de este tipo de situaciones, lo único que hicimos fue agregarle ambiente tricolor, vibras patrias, para que la lectura del tarot se diera en medio de sensaciones de selección nacional.

Esta es la carta del triunfo que le salió a La Sele. Foto Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

Fue por eso que llevamos dos camisetas de la Sele, de diferentes eliminatorias, un balón firmado por seleccionados de la ruta mundialista rumbo a la Copa del Mundo Corea y Japón 2002 y unos guantes de portero firmados, también del 2002.

Lo primero que hizo la tarotista y vidente, como ella misma nos explicó que debíamos llamarla, fue reacomodar una mesa de su consultorio para quedar a espaldas de un gran altar en el cual comparten desde la santa Muerte, de la cual ella es devota, una imagen del corazón de Jesús y varias imágenes de arcángeles.

Nos explicó que la santa muerte se refiere a la muerte de Jesús durante los tres días antes de resucitar, también nos explicó que ella cree firmemente en Dios y en su hijo Jesucristo y que todo lo que hace lo pone en manos de ellos y la santa Muerte.

Le llevamos camisetas de La Sele así como un balón firmado por seleccionados de otras épocas y un par de guantes firmados también. Foto Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

Nos contó que su consultorio queda en la ciudadela Calderón en Zapote, San José, tiene 42 años y desde los 15 entendió que tenía habilidades especiales muy diferentes.

“Desde muy pequeña notaba que veía cosas que otras personas no veían y eso me asustaba mucho, como las auras de las personas, si la gente anda acompañada por algún tipo de ángel o espíritu o si lo acompaña una mala vibra como decimos a lo tico.

“Mi mamá, también tarotista, se dio cuenta que yo tenía un don que no era muy normal. Siempre me llamó mucho la atención el tarot, ver a mi mamá usándolo me gustaba mucho, por eso desde muy pequeña aprendí a barajar y como tengo el sentido de ver cosas que otras personas no ven, entonces mis predicciones siempre han sido muy acertadas”, comenta doña Mithzi.

¿Qué es el tarot?

Para mí es una forma de predicción y también de orientación para el futuro cercano de las personas. Por ejemplo, si alguien va a poner un negocio, el tarot le dice si le irá bien y qué tan bien le irá. También le dice en cuánto tiempo podrá ir viendo los frutos de ese negocio. El tarot es evolución, porque también dice cómo será el proceso del negocio que ya se inició. Repito, es una guía espiritual muy certera”, nos respondió.

La Sele está en Catar y trabaja duro por triunfo ante los neozelandeses. Foto Eduardo Vega.

¿En verdad nos puede servir para pronosticar con claridad cómo nos irá ante Nueva Zelanda?

Claro. El tarot nos puede decir sin dudas cómo nos irá en el partido, incluso, nos puede decir qué podemos cambiar de camino para llegar bien a ese partido. Si la pregunta es directa, el tarot responde directamente.

Sabemos que el tarot tiene una carta de la muerte, ¿si nos sale esa carta significa que vamos a perder el partido?

La carta de la muerte tiene dos sentidos. Mucha gente le tiene miedo a esa carta y entiendo su pregunta. En ocasiones esa carta no quiere decir que usted se va a morir o que detrás de usted anda la muerte.

Hay que saber interpretar esa carta porque también puede decirnos que la persona debe cerrar ciclos que deben quedar en el pasado, que debe morir esa vieja persona para renacer una nueva, por eso no siempre es una carta mala. Podría decirnos que una mala racha va a terminar porque morirá la vieja persona para darle paso a la nueva”.

¿Hay una carta 100% positiva, que, si nos sale, está claro que le ganaremos a los neozelandeses?

La del triunfo. Esa carta no falla, si sale, definitivamente está diciendo que se va triunfar.

A lo que vinimos

Poco a poco entramos en calorcito y doña Mithzi nos fue acomodando para comenzar la lectura del tarot al partido de repechaje. Se usó un tarot de 52 cartas, ella tiene barajas de más cartas, de 76, de 82, que traen arcanos mayores y menores (muestran pensamientos, sentimientos, acontecimientos), numerología, signos).

La baraja que usamos es la conocida en el mundo del tarot como Rider-Waite-Smith, porque las cartas fueron dibujadas por Pamela Colman Smith, quien atendió las instrucciones del místico Arthur Edward Waite y ese mazo fue impreso por la compañía Rider. Es una de las barajas más usadas actualmente en el mundo, de hecho, se calcula que se han impreso más de 100 millones de estas barajas.

Ahora sí, antes de arrancar con las preguntas futboleras, quisimos conocer un par de detalles de la tarotista-influencer: tiene cuatro hijos, todos mayores de edad y a ella le encanta el fútbol, le emocionan mucho los partidos de la Sele. No tiene equipo en primera división, lo suyo es la roja de todos los ticos.

Antes de la gran pregunta sobre si vamos a ganar o no, quisimos meterle un par primero.

¿Hay una verdadera unión, familia y positivismo, en el camerino tico?

Antes de responder, tengo que decir un ritual para la videncia. “Abrimos sesión con mis seres de luz, mis ancestros y mis guías espirituales, para hacer la pregunta que todos lo ticos quieren saber, queremos saber si la selección costarricense va a ganar y queremos hacer otras preguntas, así que los guías espirituales, los seres de luz, les pedimos que se manifiesten para que nos den la videncia del tarot!.

El tarot dice que sí hay una fuerte unión de grupo en el camerino tico. Foto Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

El camerino tico en estos momentos está analizando muchas estrategias, pensando mucho sobre cómo trabaja el otro equipo. Hay mucho estudio del rival. Tiene las emociones a flor de piel, quieren el triunfo y aquí salió una carta que confirma que tienen a Dios todopoderoso de su lado y que todo va a fluir perfectamente. Están positivos, llenos de fe y unidos.

¿Habrá lesiones de última hora?

De principio estarán todos, pero hay una carta que me lanza una preocupación de que durante el partido alguno se lesione, deben cuidar eso. Veo como un lesionado, nada grave, pero durante el partido.

¿Keylor Navas estará en su día?

Lo admiro mucho, lo bendigo mucho y le tengo mucha fe. Dice el tarot que le irá superbién, que estará fuerte en el marco, dominante, vea esta carta en que sale un león. No va a aguantar nada, dará lo máximo, rendirá todo lo bien que esperamos.

¿Estará el técnico Luis Fernando Suárez finito en la lectura del partido?

Vea que aquí nos aparece la carta de la muerte, pero tranquilo, esto lo que nos dice es que aquel Luis Suárez que vimos en la primera vuelta de la eliminatoria mundialista, con dudas durante el partido y en los cambios, ya no existe, ya murió. Ahora hay un director técnico que nos va a sorprender. Hay una carta que nos dice que, ante Nueva Zelanda Suarez va a imponerse y que sus decisiones serán concretas y directas, serán las mejores para el equipo. Tiene ahora otra mentalidad. Nos salió la carta de la muerte a la par de la del emperador. Lo pasado quedó atrás y ahora aprovecha su momento.

Estas dos cartas le salieron al técnico Suárez: la muerte del pasado y que asume como emperador el presente. Foto Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

¿Estará Joel Campbell finito para hacer goles?

¡Opa! De acuerdo al tarot, Joel está un poquito bajo de ánimo, hay una situación ahí alrededor de él que no está caminando bien, es un asunto tipo personal, pero no diré más por respeto. Puede ser que arranque el partido desconcentrado. Esto puede cambiar, depende de la persona.

¿Bryan Ruiz y Celso Borges estarán en su día?

Aquí veo que el partido no será nada fácil, muy duro, la vamos a ver difícil. Tenemos mucho por ganar, usted sabe que el tico presionado reacciona. Por medio de nuestro enfoque la media cancha debe meterle concentración y amor. Incluso, por aquí veo que al inicio del partido puede ser que perdamos la fe. Eso hay que trabajarlo.

El técnico colombiano, Luis Fernando Suárez, trabaja fuerte y constante con los muchachos en Catar. Foto cortesía Fedefutbol.

Ahora sí, la gran pregunta ¿le vamos a ganar a Nueva Zelanda?

La primera carta que nos sale es un triunfo inminente, el as de copas, dice el tarot que nos venimos con el triunfo desde Catar. Esta carta es un triunf…es un… ¡ay! Hasta que me emocioné. Es triunfo para Costa Rica. Entonces, no va a ser fácil, pero sí se puede muchachos.

El tarotista que conoce sabe lo que significa esa carta, el as de copas, la copa llena. Salió una de las mejores cartas en el tarot para decir triunfo, avanzar, copa llena, bendición, prosperidad, es una carta de un buen presagio cuando sale.

El tarot confirma que nos vendremos de Catar con el boleto mundialista en la bolsa. Foto Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Puede encontrar a esta tarotista en redes sociales: Facebook: “Mithzitarot”; Instgram “Mithzitarot” y en Tiktok hay dos opciones: “Mithzitarot” y “echizosmagicos”.