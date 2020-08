“Lo hicimos con mucho temor porque después de cinco meses de no ver la luz, embarcarse en un préstamo para una marcha a la que, por la realidad del coronavirus, uno no sabe cuánta gente va a llegar, es bien arriesgado. Pero ocupamos dinero, debemos cuatro meses de alquiler porque no hay ninguna actividad masiva, así que no lo pensamos mucho”, detalló Maru, como le dicen de cariño.