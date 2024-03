Así me fue ligando en FreakIt!. el Tinder para otakus

Siempre han dicho que los geeks somos malos para ligar y no, no lo tomen a pecho, yo también soy geek y sé que tienen algo de razón. Yo, por mucho, prefiero pasar encerrado en mi cuarto jugando o viendo una serie, antes que poner un pie afuera en ese mundo que mi mamá llama la realidad.

Para mi suerte - o no - en 2022 dos españolas apostaron por crear un Tinder para Otakus llamado FreakIt!. No, yo no pensé en ese eslogan, ellos realmente se hacen llamar así.

FreakIt! se vende cómo una aplicación de y para Otakus. Foto tomada del Comercio.pe

Antes de seguir, un pequeño diccionario. Otaku se usa mucho en Japón para referirse a los amantes del anime, manga y los videojuegos. Geek antes se le decía a los amantes de la tecnología, informática y los videojuegos, pero ahora es más común decirles gamers.

Así que como buen Geek (pero no Otaku) hice lo que debía y me reí. Luego, me tragué mi orgullo, la descargué para ver qué era tanto el escándalo y lo que me encontré fue…interesante.

En realidad no es diferente al resto de aplicaciones de este tipo. Se basa en una conocida prueba de 16 personalidades llamada Myers-Briggs, en la que se responden 7 preguntas para determinar el tipo de personalidad de cada usuario.

Las preguntas van desde qué haría uno en una situación específica, cómo se autopercibe, entre otras cosas y al final se le asigna a uno un personaje de manga o anime.

FreakIt! se basa en una prueba de personalidad para crear los perfiles.

A mí me tocó Midoriya del anime My Hero Academia, por ser una persona “excesivamente empática pero un poco reservada”.

Con el perfil listo, lo mandan a uno a la guerra.

Similar a Tinder o Bumble, si dan clic en el ícono del durazno invertido (una referencia sexual poco sutil) de la derecha significa que les gusta la persona y el durazno roto de la izquierda significa que no.

Si de casualidad ambos se gustan, se hace la conexión, pueden hablar, verse y lo que suceda después es decisión de ustedes.

FreakIt! ofrece tres opciones: amistad, romance y sin límites.

La diferencia con otra aplicaciones es que existe una sección llamada “mundos”, que son salas especializadas. Por ejemplo, “Nakamaland” es exclusivo para hacer amistades, “Shōjoland” es para quienes busquen algo más romántico y “FreakitVerse” es para los que no tienen filtro y quieren de todo con todos.

Pero ¿qué me encontré?

La verdad es que hay de todo. Desde perfiles comunes y corrientes, pasando por perfiles anónimos con fotos de anime y hasta una fruta y, también está uno que otro perfil de personas con colas y orejas - lo usual.

En FreakIt! los perfiles no siempre son lo que uno espera.

Antes de seguir, tengo que ser honesto, les mentí. En realidad soy muy sociable, no me molesta salir con mis amigos o ir por una birra de vez en cuando, es más, no es por echarme flores pero no me ha ido mal en otras aplicaciones de citas.

Y creo que por eso me golpeó el ego que en los cuatro días que la estuve usando no pegué ni un solo match. No sé si será que estoy “meado” como dice mi mamá o que mi abuela me mintió y no hay tantas chiquillas detrás mío.

Lo que sí

Si bien no me fue tan bien como pensé, hay ciertas cosas que quiero resaltar.

Primero, la opción de escoger un “mundo” (amistad, relación, algo abierto) deja claro qué está buscando cada uno y no se presta para confusiones o malentendidos. Claro que las cosas pueden cambiar con el tiempo y una conexión de amistad pasó a ser un romance, pero a buenas y primeras, las cosas están claras.

También, y como se esperaría de cualquier aplicación de este tipo, se han implementado reglas de conducta que sancionan el acoso, los malos tratos y en general, cualquier otro tipo de conducta que violente al resto de usuarios.

Lo que no

Ahora, no todo es bueno.

Yo entiendo que conforme uno va avanzando entre las más de 7 mil personas disponibles en la aplicación, lo normal es que las opciones cerca de uno se vayan agotando. El problema es que llega un punto en que las distancias son de 350-400 km y uno sabe que nunca se van a ver.

También están tan ensañados en vender el servicio de suscripción (que desbloquea funciones como resaltar el perfil o ver a quién le gustamos), que constantemente emerge una venta que nos ofrece suscribirnos.

La primera vez está bien, la segunda también pero cuando ha aparecido 20 veces se vuelve molesto.

Tampoco me gustó que las imágenes de la personalidad aparecen al inicio de cada perfil. La idea de este tipo de aplicaciones de aceptar o descartar rápido ¿Me gustó la foto? Le doy like. ¿No me gustó? Siguiente.

Entonces tener que deslizar entre varias fotos antes de toparme la cara de la otra persona (si es que aparece), entorpece el proceso y hace que se vuelva un poco engorroso.

Otro problema que noté es que no importa la decisión que tomemos, los perfiles tardan mucho en cargar. En lo que me aparece un perfil en FreakIt!, veo dos o tres en otras aplicaciones.

Lo meh

Así como hay cosas buenas y malas, hay otras que ni fu ni fa. En este caso, creo que el servicio de suscripción está sobrando.

La aplicación ofrece diferentes niveles pagos que van desde los cuatro hasta los 30 dólares (entre 2.000 y 15.000 colones), para desbloquear funciones premium. Entre ellas están resaltar el perfil, ver a quién le gustamos, filtros más específicos, cambiar el personaje que se asignó con la personalidad y más.

FreakIt!, al igual que otras aplicaciones, ofrece un servicio de suscripción desde 4 hasta 30 dólares.

Al menos en mi caso, no le veo sentido pagar esta ni otra suscripción a este tipo de aplicaciones, los beneficios son muy pocos en comparación con la ganancia.

El veredicto

Tomando en consideración que es una aplicación relativamente reciente (en especial en Latinoamérica), creo que podría ser peor. Claro que tiene problemas que solucionar pero en realidad, creo que es una aplicación que tiene mucho potencial y es especial porque está pensada para conectar a un comunidad que por años ha sido ignorada.

Eso sí, aún falta mucho para que esté al nivel de otras aplicaciones, en especial se necesita que más personas se unan para que haya mayor variedad de opciones.

En pocas palabras no es buena ni mala, nada más es. Y no, no es que estoy chimado porque me fue mal, como dije, tiene potencial pero, no me hagan caso a mí, está disponible en todas las tiendas de aplicaciones, descárguenla, pruébenla ¿y quién sabe? Tal vez encuentren al amor de su vida. Nos cuentan cómo les fue.