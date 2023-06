Así nació el famoso Chiliguaro que ahora estará disponible en los supermercados

El 27 de diciembre del 2011, día en que se realizó el tope nacional en San José, nació el Chiliguaro.

Mauricio Azofeifa y Luis Pablo Araya estaban detrás de la barra del bar Bahamas y como el tope finalizaba cerca del barrio California, los caballistas entraban al bar buscando apagar la sed.

El Chiliguaro ahora se puede conseguir en los supermercados del país. (Cortesía)

En una que va y otra que viene, entró una muchacha que les pidió un trago de guaro con tabasco, ellos lo alistaron, pero lo sintieron intomable, muy concho, así que le pidieron a la muchacha que los dejara alistarle un trago picante y comenzaron a usar los ingredientes que tenían a mano en el bar: limón, sal, tomate, olores, en fin, licuaron todo y ¡bum! el trago se volvió un pegue.

Todos los caballistas que llegaron al bar, el cual estaba a reventar, pedían el nuevo trago picante y ahí mismo, como a la media hora, hasta nació el nombre Chiliguaro. Así comenzó a pedirlo la gente. Eso fue nacimiento y bautizo al instante.

En el 2013 los emprendedores decidieron patentar la marca Chiliguaro porque desde que lo inventaron comenzaron a soñar con algún día poderlo vender a nivel nacional. Sabían que sin plata les iba a ser bien difícil, pero como pasa en muchas ocasiones, una buena idea rodeada de soñadores termina convirtiéndose en una realidad.

“Aquí vamos, dos ticos emprendiendo. No ha sido para nada fácil, es que todo se complica cuando uno no tiene el dinero suficiente para poder mover todo a gran velocidad. Llega el Chiliguaro a los supermercados y lo hace con la receta original, aquel que creamos detrás de la barra de un bar con olores y condimentos muy costarricenses.

Mauricio y Luis Pablo fueron los inventores del Chiliguaro. (Cortesía)

“La gente va a poder disfrutar de un trago que pica, pero no queda picando. No hay exceso de picante como para que a quien no le guste el picante deje de disfrutarlo. El trago es exactamente como somos los ticos: disfrutamos a lo grande con amigos. Es ideal para todo tipo de celebración: paseos, cumpleaños, noches de karaoke, para ver partidos”, explica Azofeifa.

Recuerda Mauricio, quien es un muy conocido de la familia de La Teja porque en los últimos años se ha destacado como excelente para las profecías --¡ha pegado muchas!-- que el desarrollo del Chiliguaro embotellado les llevó años.

“Hubo momentos en que intentamos con jugo de tomate muy fino, entonces ya no tenía el saborcito tico, en otros nos pasamos de condimentos y sabía como a salsa de pizza o sopa azteca. Logramos varias buenas versiones, pero no lo suficientemente buenas para dejarnos satisfechos.

“Cuando por fin logramos la calidad y el sabor de aquella primera vez, fue cuando avanzamos en la lucha por emprender vendiéndolo embotellado”, reconoce Mauricio.

En este camino de 12 años, Mauricio no olvida que atravesaron muchas veces por el desierto. Aparecieron varios tagarotes que llegaron a comprarles el invento, pero les daban una ridiculez de dinero.

“No le voy a negar que casi vendemos los derechos del Chiliguaro. No teníamos dinero, no sabíamos emprender, no avanzábamos y una megaempresa nacional nos ofreció una cantidad de plata que nos llamó la atención, tampoco era como para que alguien piense que alcanzaba para retirarnos, lo que pasa es que uno limpio todo lo ve mucho.

El Chiliguaro nació detrás de la barra de un bar, un día de fiesta. (Cortesía)

“Luis y yo dijimos sí, vamos a vender, alistamos el contrato, hasta lo firmamos, y nos fuimos a ver con la megaempresa. No teníamos dudas para ese momento, vendíamos porque sí.

“Pero cuando llegamos al lugar los abogados de esa megaempresa nos volvieron a ver por debajo del hombro y nos dijeron, por ejemplo, ya no les damos mil colones, les vamos a dar 950 colones. Entendimos ahí que no era asunto de dinero, sino que nos querían agarrar por hambre. Dimos media vuelta y nos fuimos… ¡gracias a Dios!”.

En todo el país

Hablamos de emprendimiento, de pulseadores. De dos ticos que, como la gran mayoría de luchadores de este país, tienen que agarrar el camino largo porque el corto solo es para los platudos.

Ahora Mauricio y Luis Pablo la están pulseando con ese trago de sabor tan tico en todos los supermercados del país.

Los dos están que brincan en un pie de la contentera porque ahora la gente puede comprar su producto en los supermercados en la presentación de un litro y vale 5.600 colones.

Si por ejemplo usted compra el Chiliguaro en un Walmart, va a tener toda la seguridad que es el de Mauricio y Luis Pablo, el original, ese que conquistó el paladar de todo un país por, precisamente, tener ese saborcito a Costa Rica y a pura vida, ingredientes que nuestras abuelitas o mamás tienen a la mano en sus cocinas.

Las botellas son de un litro y valen 5.600 colones. (Cortesía)

En dos platos, con un sabor sin mucho mate, sencillo pero sabrosón, así como somos los ticos, porque es la fórmula que nació atrás de la barra de un bar josefino un día de fiesta.