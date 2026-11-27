Aresep presentó propuesta de rebaja a los combustibles. (Canva /Canva)

La Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) presentó a consulta pública una nueva propuesta de rebaja en los precios de los combustibles que se comercializan en el país, lo que podría representar un alivio para el bolsillo de los conductores.

Según la información compartida por el ente regulador, este ajuste provocaría que el litro de gasolina súper pase de su costo actual de ¢805 a ¢777 como tarifa propuesta, lo cual significaría una disminución por litro de unos ¢28 para quienes utilizan este hidrocarburo.

En cuanto a la gasolina regular, la planteamiento establece una reducción mucho más significativa de ¢103 por litro, lo que dejaría el monto final en ¢704. De acuerdo con los datos, esta sería la baja más importante y la que tendría un mayor impacto positivo en caso de hacerse oficial tras el proceso de revisión.

Con respecto al diésel —el carburante más utilizado en nuestro país, tanto por el sector transporte como por una gran parte de la flotilla vehicular, cuyo valor actual se ubica en ¢807— la consulta pública contempla un descenso más moderado de ¢9, lo que dejaría su costo en ¢798 por litro.

Se presentó una propuesta para rebaja en los precios de los combustibles. (Cortesía/Cortesía)

Sin embargo, no todo son buenas noticias. En el caso del gas LP, el precio sí estaría registrando un incremento, según confirmó Daniel Fernández, intendente de Energía a. i. Aunque en el documento de la propuesta aún no se detalla con exactitud de cuánto sería el aumento para el cilindro, el jerarca indicó que subiría bastante.

Esta consulta pública representa apenas el inicio del trámite formal para concretar un eventual ajuste tarifario en los hidrocarburos. De aprobarse la solicitud tal cual fue planteada, miles de costarricenses tendrían un esperado respiro en el valor de los combustibles, el cual ha crecido considerablemente a lo largo del año.