Así se justificó Rodrigo Chaves sobre la declaratoria de interés cultural de la Marcha de la Diversidad

El presidente de la República Rodrigo Chaves justificó el despido de la ahora exministra de Cultura Nayuribe Guadamuz y al ex comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa, al decir que cometieron un “error de bulto”, al proceder con la declaratoria de interés cultural de la Marcha de la Diversidad, que se llevó a cabo el domingo anterior.

Este lunes, el mandatario dio declaraciones a Radio Columbia y afirmó que ambos ex funcionarios “cometieron un error de bulto al decir ‘ah, esto es…, el presidente delega muchas firmas’. Si no las delegara, yo pasaría en el escritorio leyendo y firmando documentos”.

Guadamuz firmó la declaratoria y también aparece la firma del viceministro de la Presidencia Jorge Rodríguez, quien sigue en el cargo. Sossa no firmó el documento, pero tuvo reuniones con los organizadores de la marcha.

Rodríguez firmó porque Chaves había delegado su firma en él. Según la Procuraduría General de la República (PGR), el hecho de delegar no exime al gobernante de la responsabilidad de los actos.

“Aquí hubo negligencia, descuido o indisciplina, y eso en mi administración no es tolerable, a pesar de que me duele mucho. Doña Nayuribe estuvo en la campaña conmigo, fue candidata a diputada en Guanacaste, a mí me duele en el corazón haber tenido que tomar esa decisión.

“Pero las razones que me dio no me permitieron. Escogiendo entre la amistad y el cariño que le tengo, la responsabilidad que el pueblo me dio, hice lo correcto”, afirmó.