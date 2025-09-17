Así va el plan del MOPT de ponerle reglas a los dueños de las bicimotos

Muchos dueños de bicimotos se preguntan si el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) continúa con el plan de ponerles reglas, ya que el tema se conversó el año pasado, pero no se volvió a escuchar nada de él.

Las autoridades habían anunciado en julio de 2024 que estaban trabajando en una reforma para que los usuarios de estos vehículos tengan cumplir los requisitos que establece la Ley de Tránsito, como lo son tener licencia de conducir, estar inscritos en el Registro Nacional, pagar marchamo y someterse a la inspección técnica.

El MOPT continúa con plan para poner reglas a los dueños de las bicimitos. (Alonso Tenorio)

Así se detalló en un informe del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) que fue aprobado por los directores de la entidad.

El documento pretende poner orden en la regulación de las bicimotos que actualmente circulan como si fueran bicicletas tradicionales, por lo que no deben pagar marchamo, ni se pide licencia a quienes los conducen, eso hace que sean usados por menores de edad.

En el informe también se prohíbe la circulación de bicicletas modificadas artesanalmente, o sea, a las que le ponen motor.

Los únicos vehículos que quedarían exentos de requisitos son las bicicletas convencionales o las llamadas bicicletas asistidas. Estas últimas se entienden como aquellas que funcionan con un motor eléctrico que se acciona con el pedaleo.

El Cosevi está a la espera de información técnica para hacer un informe robusto. (Alonso Tenorio)

MOPT dice que el plan para regular las bicimotos continúa

Ante las dudas de si el plan para ponerle reglas a los dueños de estos vehículos continúa o no, le consultamos al MOPT.

La entidad dejó claro que sí se mantiene, pero están la espera de apoyos que justifiquen el cambio.

“Es un tema que se mantiene en análisis técnico del Cosevi, se están valorando diferentes elementos, de la mano de autoridades de diferentes sectores interesados. Se espera contar con un informe técnico robusto que permita establecer un plan de acción adecuado. No hemos tenido modificaciones del plan inicial”, informó el MOPT.

Aún no hay una fecha establecida para el cambio en las reglas de las bicimotos. (Alonso Tenorio)

También consultamos cuándo podría entrar a regir la reforma para las bicimotos, pero aún no hay un panorama claro.

“En el momento que se tenga todo el insumo técnico, anunciaremos la hoja de ruta, pues no sabemos actualmente si se requieren o no reforma legales”, agregó el ministerio.