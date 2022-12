¡Atención conductores! Dekra solo abrirá algunas estaciones el lunes y en horario especial

Si usted está pensando en aprovechar el feriado del lunes 5 de diciembre para llevar su vehículo a la revisión técnica de vehículos de Dekra, tome en cuenta que ese día no abrirán todas las estaciones.

La empresa alemana informó por medio de su página de Facebook que, debido a que el feriado del 1 de diciembre del Día de la Abolición del Ejército se pasó para el próximo lunes, ese día habrá horario especial.

El lunes 5 de diciembre solo abrirán algunas estaciones de Dekra. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Dekra abrirá solo las estaciones de la Gran Área Metropolitana, es decir: Lagunilla, Santo Domingo, Alajuela, Cartago y Alajuelita. Además, ese día el horario será de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y no de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. como es regularmente.

Las sedes de Guápiles, San Carlos, Pérez Zeledón, Liberia, Cañas y Nicoya permanecerán cerradas.

Recuerde que para sacar citas pueden ingresar aquí y sacarla por medio de la web, o si lo prefiere llamar al número 4000-1100.

Si se decide a ir sin sacar cita tendrá que esperar a que los funcionarios de Dekra verifiquen si hay espacios disponibles, si no los hay tendrá que retirarse y volver después.