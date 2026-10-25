¡Atención, emprendedores! Si piensa abrir un pequeño negocio pueden pagar menos de la mitad de la cuota patronal de salud

Si usted sueña con abrir su propio negocito o ya tiene una pequeña empresa, hay un beneficio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que podría ayudarle a aliviar los gastos durante los primeros años de operación.

Se trata de la Base Ajustada al Salario (BAS), una ayuda que permite a las microempresas y pequeñas empresas que cumplen los requisitos pagar una cuota reducida al Seguro de Salud durante un máximo de 48 meses.

¡Atención, emprendedores! Si piensa abrir un pequeño negocio nuevo pueden pagar menos de la mitad de la cuota patronal de salud. (Cortesía)

Por ejemplo, si su negocio contrata a una persona con un salario mensual de ¢500.000, podría ahorrarse cerca de ¢25.000 al mes en la cuota patronal durante el primer año.

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La inspectora de Leyes y Reglamentos de la CCSS, Laura Segura Esquivel, nos explica que este beneficio durante la feria “Pongámosle a su pyme”, organizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en el Colegio Universitario de Cartago.

¿Cómo funciona?

Normalmente, el patrono aporta el 9,25 % del salario al Seguro de Salud y el trabajador, el 5,50 %. Con la BAS, esos porcentajes aumentan gradualmente durante cuatro años.

En el primer año, el aporte patronal baja al 4,25 % y el del trabajador al 4,20 %. En el segundo año, las tasas suben al 5,25 % y al 4,50 %, respectivamente. En el tercero llegan al 6,25 % y al 4,80 %, y en el cuarto, al 7,25 % y al 5 %.

Con un salario de ¢500.000, el ahorro acumulado durante los cuatro años rondaría los ¢840.000 para el patrono y los ¢210.000 para el trabajador.

Lo más importante es que el trabajador contratado queda asegurado desde el primer día y tiene acceso a todos los servicios de salud.

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En 2024, la CCSS reformó el reglamento para que el beneficio se aplique automáticamente a las microempresas con menos de cinco trabajadores y eliminó el requisito de que el salario reportado fuera igual o superior a la Base Mínima Contributiva.

Pueden consultar sobre la Base Ajustada al Salario en cualquier sucursal de la CCSS o en el sitio oficial www.ccss.sa.cr/aseguramiento

¿Dónde consultar?

Si está pensando en emprender, informarse sobre esta salvada puede ayudarle a planificar mejor sus gastos y dar pasos hacia la formalización.

Los interesados pueden consultar sobre la Base Ajustada al Salario en cualquier sucursal de la CCSS o en el sitio oficial www.ccss.sa.cr/aseguramiento