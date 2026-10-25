¡Atención, emprendedores! Si piensa abrir un pequeño negocio pueden pagar menos de la mitad de la cuota patronal de salud

Si usted sueña con abrir su propio negocito o ya tiene una pequeña empresa, hay un beneficio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que podría ayudarle a aliviar los gastos durante los primeros años de operación.
Se trata de la Base Ajustada al Salario (BAS), una ayuda que permite a las microempresas y pequeñas empresas que cumplen los requisitos pagar una cuota reducida al Seguro de Salud durante un máximo de 48 meses.
Por ejemplo, si su negocio contrata a una persona con un salario mensual de ¢500.000, podría ahorrarse cerca de ¢25.000 al mes en la cuota patronal durante el primer año.
LEA MÁS: ¡Se acaba el tiempo! Miles de vehículos siguen sin pasar Dekra y quedan 68 días para terminar el año
La inspectora de Leyes y Reglamentos de la CCSS, Laura Segura Esquivel, nos explica que este beneficio durante la feria “Pongámosle a su pyme”, organizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en el Colegio Universitario de Cartago.
¿Cómo funciona?
Normalmente, el patrono aporta el 9,25 % del salario al Seguro de Salud y el trabajador, el 5,50 %. Con la BAS, esos porcentajes aumentan gradualmente durante cuatro años.
En el primer año, el aporte patronal baja al 4,25 % y el del trabajador al 4,20 %. En el segundo año, las tasas suben al 5,25 % y al 4,50 %, respectivamente. En el tercero llegan al 6,25 % y al 4,80 %, y en el cuarto, al 7,25 % y al 5 %.
Con un salario de ¢500.000, el ahorro acumulado durante los cuatro años rondaría los ¢840.000 para el patrono y los ¢210.000 para el trabajador.
Lo más importante es que el trabajador contratado queda asegurado desde el primer día y tiene acceso a todos los servicios de salud.
LEA MÁS: ¿Es posible pedir pensión desde el primer mes de embarazo? La respuesta le va a sorprender
En 2024, la CCSS reformó el reglamento para que el beneficio se aplique automáticamente a las microempresas con menos de cinco trabajadores y eliminó el requisito de que el salario reportado fuera igual o superior a la Base Mínima Contributiva.
¿Dónde consultar?
Si está pensando en emprender, informarse sobre esta salvada puede ayudarle a planificar mejor sus gastos y dar pasos hacia la formalización.
Los interesados pueden consultar sobre la Base Ajustada al Salario en cualquier sucursal de la CCSS o en el sitio oficial www.ccss.sa.cr/aseguramiento