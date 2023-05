¡Atención! Hay novedades con el proyecto de ley de jornadas 4x3

En las últimas semanas el tema del proyecto de ley de las jornadas excepcionales, más conocidas como 4x3, ha cobrado relevancia porque los diputados aprobaron que se tramitara por la vía rápida y el Gobierno está corriendo para convencer a los legisladores de que lo aprueben, aunque la tarea está dura.

Las opiniones sobre la iniciativa están muy divididas, ya que aunque el poder ejecutivo asegura que la aprobación de la iniciativa atraería a muchas compañías extranjeras y les daría un día extra a los trabajadores, también están quienes asegura que el nuevo horario sería muy matado, evitaría que los trabajadores ganen extras y también traería consecuencias en el cuido de los niños porque a las mamás se les dificultaría sus tareas debido a que tendrían que trabajar doce horas al día en lugar de ocho.

Las opiniones están muy divididas sobre si esta iniciativa beneficia o no a los trabajadores. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Entre el lunes y jueves de esta semana, en el Congreso se hicieron mesas de trabajo para que los diputados pudieran evacuar las dudas que tenían sobre la iniciativa, pero el asunto no salió según lo planeado porque la verdad fue muy poco lo que avanzaron.

Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, ha estado al pendiente del proceso y tiene toda la fe de que el proyecto de ley se empiece a discutir en el Plenario Legislativo entre el martes y miércoles de la próxima semana.

LEA MÁS: Conozca el paso a paso de una revisión técnica vehicular en Dekra

“Hay un posible acuerdo entre cuatro fracciones, el Partido Liberal Progresista, Progreso Social Democrático, Nueva Repúblicas y la Unidad Social Cristiana, eso no quiere decir que no haya eventualmente diputados de Liberación Nacional que voten el proyecto de ley. El Frente Amplio sí ha externado que no va a votar la iniciativa por diversas razones.

“Ahorita estamos trabajando en el texto con asesores de diferentes diputados. El proyecto se convocará de nuevo el lunes y se espera que ya esté lista la modificación del texto en consenso y entonces tendría la presidencia del Congreso que emitir una resolución sobre el tema de las mociones que se presenten”, explicó la ministra.

Aún no está claro qué día se empezará a discutir la iniciativa en el Plenario Legislativo. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

500 mociones

Actualmente, el proyecto tiene unas 500 mociones, pero todavía faltan las que van a presentar el lunes, que a como pueden ser pocas, pueden ser otro montón.

Luego de que se reciban todas, Rodrigo Arias y sus asesores deberán revisarlas para ver si algunas se repiten y definir cuáles proceden y cuáles no para luego emitir una resolución.

Debido a que las mociones se terminarán de recibir el lunes a las 6 p. m., la ministra de la Presidencia ve poco probable que el proyecto de ley se empiece a discutir el martes, ya que habría muy poco tiempo para revisar todas las mociones.

LEA MÁS: Amigas buscan vestido de novia para cumplir sueño de mujer con cáncer terminal

Otra de las preocupaciones de Díaz es que debido al montón de mociones, el proceso se trabe y cuando se cumplan las 14 sesiones, en las que se tiene que discutir el proyecto de ley, no haya dado tiempo de afinarlo y terminen votando en contra.

Los diputados del Frente Amplio critican que mientras en otros países se ha estado bajando la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, en Costa Rica más bien se quiere hacer que personas en lugar de trabajar ocho horas al día, trabajen doce.