¡Atención! Hay una noticia importante sobre la Ruta 32

La ruta 32 permanecerá cerrada este martes. Prensa MOPT.

La ruta 32 permanecerá cerrada por un par de horas, este martes.

Según informó el MOPT, la medida se toma por una inspección, por parte del Conavi, dentro del túnel Zurquí. El cierre se hará entre el cruce a Río Frío y el peaje.

La primera hora, entre 9:30 a.m. y 10:30 a.m., servirá para que todos los vehículos terminen de pasar por la carretera, y desde las 10:30 a.m. y hasta las 11:30 de la mañana, realizar la labor técnica en el túnel, explicaron en el Consejo. Personal especializado debe desplazarse caminando por el túnel que, como tal, es oscuro.

“Se solicita a los usuarios contemplar esta suspensión de paso en sus desplazamientos, tanto laborales, con fines médicos o de estudio, para evitar inconvenientes.

“De igual forma, se solicita prudencia y atender las directrices de la Policía de Tránsito, que prestará su colaboración”, solicitó el ministerio, este lunes.