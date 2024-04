Renunció un diputado y fue uno que logró algo histórico para el país

Un diputado renunció, se trata de Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP).

Dengo hizo historia el año pasado cuando logró la rebaja del marchamo que se había buscado durante décadas. Fue él quien la impulsó y llevó el proceso de la mano con otros legisladores que también colaboraron.

Jorge Dengo, diputado del Partido Liberal Progresista, renunció a su cargo. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jorge Dengo)

El dejará sus funciones a partir del 1º de mayo próximo.

“Con sentimientos encontrados dejaré mi cargo como diputado de la República al finalizar el presente periodo de sesiones ordinarias.

“Tomo esta decisión después de haber meditado por meses y por razones de primer orden. Un tema de salud que afecta a mi núcleo familiar requiere de mi atención prioritaria. Quien no puede ser buen padre, hijo o hermano, no puede ser buen ciudadano o funcionario público. Estaría faltando a mi deber primario si no antepongo a mi familia, como siempre debe ser. Sobre los detalles específicos que motivan mi salida, más allá de lo expresado, no me voy a referir. Son temas delicados que deseo mantener privados y que no necesitan ser ventilados más allá de este comunicado.

“Solamente reiteraré que son prioritarios, y que solo temas de esta naturaleza pueden apartarme de la responsabilidad que los costarricenses me otorgaron”, sentenció el legislador.

Como logros puntuales de la labor del diputado, además de la rebaja del marchamo, resalta la redacción del texto que finalmente fue aprobado para darle un respiro a los trabajadores independientes frente a sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, presentó más de 40 iniciativas de ley, incluidas 3 reformas constitucionales, y es cofirmante de al menos un centenar de proyectos de otros compañeros legisladores

El legislador se irá el 1º de mayo. Foto: Marvin Caravaca.

Dengo fue el primer diputado de este periodo en renunciar al uso del combustible que tenía asignado en la Asamblea Legislativa.

“Cumplidos dos años de mi gestión tengo el gusto de dar paso para que una nueva diputada del PLP pueda integrar la Asamblea Legislativa, finalmente convirtiendo a este parlamento en el más paritario de la historia costarricense. Haré todo lo posible para facilitar la integración de la nueva diputada a sus labores”.

Sobre su futuro laboral, Dengo manifestó que no tiene en estos momentos ningún plan laboral, ni puesto profesional.

“Salgo a buscar reconectarme con el sector privado de donde salí, y tal como le he manifestado en muchas ocasiones, después de haber servido a mi patria por estos dos años, no tengo intención de volver a perseguir un puesto de elección popular. Eso sí, siempre buscaré, desde donde esté, ayudar a mi país y a mi comunidad, siendo primero buen ciudadano”, aseguró.