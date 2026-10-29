¡Atentos al bolsillo! Aresep da luz verde a los nuevos precios para combustibles y el gas de cocina

Aresep aprobó el ajuste propuesto en octubre para los precios de combustibles (DALL•E/OpenAI)

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) comunicó que el ajuste propuesto a los precios de los combustibles tras el estudio extraordinario del mes de octubre fue aprobado.

La entidad reguladora indicó que la gasolina súper tendrá un aumento de 42 colones por litro, pasando de ¢764 a 806 colones por litro.

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La gasolina regular tendrá el aumento más fuerte: ¢89 por litro, provocando que el costo quede en 808 colones, mientras que el diésel también aumentará su costo. El aumento de 23 colones hará que el precio por litro aumente de ¢785 a ¢808, equiparando el precio de la gasolina regular.

La Aresep aprobó los ajustes al precio de combustibles y gas. (Aresep/Aresep)

En cuanto al gas, Aresep indicó que el gas licuado de petróleo (gas LP) aumentará 26 colones y llegará a un precio por litro de ¢289, mientras que el cilindro de gas de 25 libras, usual para uso doméstico, tendrá un fuerte aumento de ¢549, llegando a los 7.721 colones por cilindro.

“Estos ajustes impactan a toda la flota vehicular, estimada en casi dos millones de unidades, destinadas tanto al transporte público como privado, así como al transporte de mercancías”, indicó Mario Mora, intendente de energía.

El ajuste será enviado para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, y entrará a regir a medianoche del día de publicación.

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La entidad recordó que los aumentos se deben a la alta inestabilidad en el corto plazo del mercado internacional, relacionada con las restricciones de petróleo proveniente de Medio Oriente.

¿Cuánto costará llenar el tanque ahora?

Haciendo el ejercicio de dimensionar el costo de llenar el tanque de un vehículo con capacidad de 50 litros (el promedio en Costa Rica), un automotor que utiliza diésel, requerirá ¢40.400 para completar la carga de combustible.

En el caso de un vehículo que utilice gasolina, si el usuario le utiliza súper, deberá desembolsar 40.300 colones, mientras que si usa regular, deberá pagar ¢40.400, igual que el diésel.