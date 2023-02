(Audio): Pilar Cisneros es la única diputada oficialista que no ha presentado proyectos de Ley

La diputada Pilar Cisneros es la única legisladora del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que no ha presentado ningún proyecto de ley en la actual administración.

Cada día son más las personas que le reclaman que pese a lo dura que es para juzgar a otros legisladores y jerarcas y a los problemas que señala que necesitan solución, lleve ya nueve meses en una curul y todavía no haya presentado iniciativas para beneficiar el país.

Pilar Cisneros explica porque no ha presentado ningún proyecto de Ley. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Según supo La Teja, doña Paola Nájera, diputada del PPSD ha presentado cuatro proyectos de ley, en esta administración; Jorge Rojas seis. En el caso de Waldo Agüero lleva 14 proyectos entre los presentados individualmente y en forma conjunta con otros legisladores.

El asesor de prensa de Alexander Barrantes asegura que ha presentado 16 proyectos de ley. La legisladora Ada Acuña ha presentado siete. Luz Mary Alpízar lleva 17 proyectos entre los propios y los presentados en conjunto. Daniel Vargas ha presentado tres proyectos, María Marta Padilla ha presentado dos y Manuel Morales tres.

Al consultarle a la diputada Cisneros por qué aún no ha presentado proyectos de ley respondió que ella no es de las legisladoras que presentan un montón de iniciativas solo por hacer bulto, sino que se enfoca en realidades para ser concreta y no perder tiempo en vano.

“Efectivamente yo no he presentado ningún proyecto de ley todavía porque desde que entré a la Asamblea Legislativa dejé muy claro que yo no quería ser una diputada chayotera, es decir, que presentara proyectos que no tienen ningún impacto ni relevancia para la población”, expresó.

Varias personas han criticado a la legisladora porque no ha presentado iniciativas de Ley. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Primer proyecto

La jefa de fracción del PPSD comentó que está a pocas semanas de presentar su primer proyecto.

“He estado trabajando muy duro en un proyecto de ley que presentaré en las próximas semanas que tiene que ver con las pensiones de lujo, que fue una de las promesas de campaña y que en lo personal considero que es un robo legalizado y que hay que terminar con esas pensiones, ese será el primero”, detalló.

Cisneros se defendió al decir que la labor de un legislador no se limita a presentar proyectos de ley, va mucho más allá, sobre todo cuando se es del partido de Gobierno.

“La otra cosa que quiero dejar muy clara es que los diputados oficialistas tenemos que tener dos funciones: una es, efectivamente, legislar y para legislar hay que aprender, saber, hay que preguntar, porque bueno, yo soy periodista, no soy legisladora, entonces si quiero presentar un proyecto de ley realmente hay que hacer un trabajo previo mucho más fuerte.

“Pero además hay que tomar en cuenta que los diputados oficialistas tenemos que trabajar muy duro, y yo invierto muchísimas horas de mi tiempo, en hacer que los proyectos se aprueben, sean una realidad, aunque no sean del Gobierno, por ejemplo eurobonos, jornadas flexibles. Hemos invertido muchísimo en hacer mesas de trabajo, en organizar y hablar con jefes de fracción, en hablar con diputados y eso quita demasiado tiempo, cosa que los diputados que no son oficialistas, pues no tienen esa tarea tan dura”, aseguró.

Cisneros dijo además que a ella la juzgarán al finalizar los cuatro años de su diputación, no por la cantidad de proyectos que presente sino por la calidad de esos proyectos y que si son dos, tres o cuatro se irá feliz de la vida.