“Una cosa es poder ir a la inspección el día de la restricción, algo por lo que no se le multaría (¢110.000), y otra que vayan a Riteve con la inspección vencida. Que en mayo alguien tenga una cita, pese a que su placa es de marzo (finalizada en 3) o de febrero (finalizada en 2). En este caso, no se le sanciona por restricción sanitaria y sí por no tener RTV al día y circular (¢54.636,04)” aclaró Barquero.