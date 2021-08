Autora costarricense que vive en Estados Unidos aconseja cómo alcanzar sus proyectos

Karla Blanco es una exitosa administradora de aduanas y especialista en negocios internacionales; también es escritora, madre y coach ejecutiva que les da bolados a quienes asisten a sus talleres o leen sus libros sobre cómo alcanzar los sueños propios.

En el 2018 publicó su primer libro en inglés titulado “Unleash your career potential... ¡the world needs you! (Libera tu potencial profesional ... ¡el mundo te necesita!) y en julio de este año sacó la versión en español, que se llama “Expande tu potencial: 7 pasos para vivir tus sueños”.

Esta es una versión actualizada de cara al montón de retos que trajo la pandemia.

La costarricense vive en Arizona, Estados Unidos. La Teja habló con ella para que compartiera con nuestros lectores algo de su saber.

Explica que ir en el camino correcto hacia los sueños personales es muy importante tener claro qué se desea y también rodearse de las personas correctas. Eso ayuda a conectar con oportunidades que abren puertas.

“Hay recursos disponibles que muchas veces uno no sabe dónde están, pero al decirles a otros, ellos nos orientan”, afirma.

Karla lo ejemplificó con su propia experiencia. Una vez le contó a la vicepresidenta de una empresa en Estados Unidos que estaba más que dispuesta a irse para aquel país. Tiempo después, cuando se presentó la oportunidad, le preguntaron a la tica si le interesaba el puesto.

En ese momento, Karla dio un paso hacia adelante en el camino de sus metas.

Hay gente con una gran habilidad para emprender, para armar proyectos, pero eso no basta.

“Primero debe aclarar qué es lo que quiere para que cuando se encuentre con esas personas (que podrían ayudarle) le puedan guiar”, recomendó.

Aprender siempre

Si hay un campo que le interesa y usted cree no tener talento para desempeñarse en él, recuerde que puede aprender. Así le ocurrió a Karla, quien no tenía idea de cómo escribir un libro, pero una publicación de su amiga Janine Farfal sobre una escuela que estaba recibiendo inscripciones para escribir uno en nueve semanas, le cambió el panorama.

Luego de algunas entrevistas sobre su propósito de vida, la huella que quiere dejar en el mundo y sobre sus talentos comenzó la transformación que la llevó a escribir.

El principio no fue fácil dada su formación profesional y el primer borrador de la obra estaba muy enfocado en los procesos, dejaba de lado la emoción y la conexión humana; pero Karla lo vio y redefinió el rumbo y se enfocó en las historias de siete mujeres latinoamericanas y las desarrolló a través del libro.

Trace la ruta

Otro de los bolados que explica en el libro es lo que ella denomina el proceso 1-5-10, en el que la persona debe trazar lo que quiere y ver qué necesita para alcanzarlo. Los números 1,5 y 10 hacen alusión al tiempo, a años.

Ella misma lo puso en práctica en el 2012, cuando se planteó como meta que en el 2022 estaría viviendo fuera de Costa Rica y tendría un puesto de alcance global.

Claro, nada ocurriría mágicamente. Había que echar a andar la maquinaria personal, el trabajo, las ganas de avanzar.

Karla se dijo que en el 2017 (a mitad del plazo de 10 años que se había fijado ) necesitaría estar ejerciendo una posición en América Latina y, por supuesto, debía hacer cambios que la enrumbaran a ello en el próximo año (2018).

Las cosas salieron mejor de lo previsto y en el 2017 ya había alcanzado su meta planteada para el 2022.

“Cuando uno tiene planes claros, el cerebro empieza a funcionar en esa dirección y uno ve las oportunidades y conecta con ellas. El puesto al que me llamaron no existía cuando tracé mi ruta, si hubiese puesto un cargo particular, probablemente aún lo estaría esperando”, comentó.

Hay algo importante que comenta y es dejar de lado el drama o la victimización, lo que en Costa Rica llamaríamos el “pobrecito yo”. Eso desenfoca de los objetivos y puede llevar a pensar que los otros son responsables de lo que nos pasa.

¿Cómo reconocer las fortalezas propias?, le preguntamos a Karla.

“Conecte con quien es usted, eso le permitirá mostrar sus talentos. Puede hacer el test 16 personalidades, entre otros disponibles en línea. Incluso no es tan necesario trabajar en sus debilidades porque en la diversidad está la riqueza y al trabajar en equipo se complementan”, explica.

También hay otro ejercicio muy sencillo y es mandarles un mensaje a sus contactos de Whatsapp y decirles que está haciendo una evaluación de su “marca personal”; pídales que lo descríban en una palabra, eso le dará una idea clara de cuáles son sus talentos y cómo la gente lo percibe.

Además, siéntese a conversar con la gente que lo rodea (compañeros de trabajo, familia y amigos) por diez minutos y pídales que le describan los talentos que ve en usted. La información que reciba podría servirle para trazar una ruta mucho más clara y enfocarse en las metas.

Eso sí, hay que esforzarse y ponerles muchas ganas a las metas.

