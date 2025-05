AyA saca pecho asegurando que no hay cortes de agua en Hatillo, y usuarios estallan en redes

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) pasó una gran vergüenza, luego de utilizar sus redes sociales para sacar pecho y asegurar, a través de un video, que en los Hatillos no se están dando cortes de agua.

El AyA asegura que en Hatillo no hay cortes de agua, pero los vecinos dicen lo contrario. (Ariana Villalobos)

Paradójicamente, horas antes, a través de sus historias, informaron que diferentes comunidades de Hatillo se quedarán sin agua este miércoles 14 de mayo, de 9 de la mañana a 8 de la noche.

En el video, titulado: “¡Esta es la verdad: en Los Hatillos sí hay agua!“, Juan Manuel Quesada, presidente del AyA, afirma que la diputada Sofía Guillén está equivocada y que, a lo largo de todo el año, los vecinos de Hatillo han tenido agua.

A continuación puede ver el video:

El AyA asegura que Hatillo no tiene cortes de agua

No obstante, los comentarios de la publicación dejan ver una realidad totalmente distinta.

“Increíble cómo le mienten a uno. Hace poco llamé porque teníamos una semana sin agua y no decían nada”, “Qué falsos, NO HAY AGUA, la diputada tiene razón”, “Es que ni para mentir sirven, si el agua nunca se va, ¿por qué tuve que poner un tanque de 750 litros?“, se lee en algunos de los comentarios.

Otros aprovecharon el espacio para recordarle un par de verdades a Quesada.

“Este año tenemos menos recortes de agua porque los vecinos se pararon firmes bloqueando las calles y por recursos favorables de la Sala Constitucional, no por su gestión”, escribió un usuario.

“Sean serios, no hubo casi verano, no hubo déficit de lluvia y, por lo tanto, no hubo faltante. No fue por su gestión, que es pésima”, escribió otro vecino.

Muchos vecinos de Hatillo han tenido que tomar medidas preventivas para subsistir con los cortes de agua. Fotos: Mayela López (Mayela López)

En La Teja conversamos con doña María Cantillo, una vecina de Hatillos, que desmintió al AyA y nos contó un poco de su situación.

“Yo tengo un tanque de agua; sin embargo, se nota cuando disminuye”, explicó.

“Pero, podría decirse que disminuye después de las 10 de la mañana y, estamos con poca agua hasta las 7 u 8 de la noche”.

