¡Ayúdeles! Mamá vende postres para comprarle silla de ruedas a hija con parálisis cerebral

Valentina Enriquez Morales es una hermosa niña de siete años con parálisis cerebral severa y necesita nuestra ayuda.

La silla de ruedas actaul, ya se encuentra en mal estado. (Cortesía)

Génesis Morales, mamá de la criatura, está vendiendo postres para mantenerse ella y su hija, y si le queda alguito, lo guarda para juntar el ¢1.500.000 que necesita para comprarle la silla de ruedas adecuada a su edad, pues la que le donaron cuando su hija tenía dos añitos, ya está en muy mal estado por el uso.

“Ya se le quebró el reposa-cabeza, porque ella, al estar más grande y tener más fuerza, ejerce mayor presión y se le quebró. Está en tan mal estado que prácticamente solo la uso para cuando debo llevarla a las citas médicas, porque como son de todo el día, sí la necesito”, contó la preocupada madre.

Valentina probó un chuzo de silla de ruedas que cuesta 3 millones 350 mil, pero buscan comprar una más humilde a 1,5 millones. (Cortesía)

En la escuela le tienen un colchón para que ella reciba las clases acostada y en la casa los de cuidados paliativos le prestaron una cama o la mantiene en una colchoneta en la sala para cambiarla de lugar y de posición para que esté más cómoda.

[ Familia lleva 122 días de angustia por atropello que dejó a joven en cama ]

Valentina sufrió asfixia al nacer, por lo que ella no se sienta, no camina, no se mueve por sí sola, ni tampoco habla. Tiene movimientos, pero no puede agarrar algo, por ejemplo.

Génesis Morales es la encargada de movilizar a su hija Valentina donde sea. (Cortesía)

Glenda Calderón, presidente de la Fundación RN, le está echando la mano a la mamita para reunir la platica necesaria, así que si usted desea apoyar a esta niña jicaraleña, puede hacer un Sinpe al 6230-7471 o una transferencia a la cuenta IBAN CR26015118610010003289 a nombre de la Fundación RN, cédula jurídica 3-006-812680.

De momento, han logrado reunir ¢110.000, por lo que aún necesitan mucho apoyo.

[ Lectores de La Teja abrazaron a Carlitos, el joven que perdió la mitad del cerebro en un accidente ]