BAC pide esto a sus clientes tras problemas en su servicio de Banca Móvil

Si usted es cliente del BAC y utiliza el servicio de Banca Móvil desde un dispositivo con tecnología Android, entonces esta información es de su interés.

Este sábado, el banco pidió a esos clientes actualizar la aplicación de Banca Móvil, ya disponible en Google Play Store, tras la intermitencia que sufrieron en el servicio este viernes.

“Si utiliza Google Play Store le invitamos a descargar la versión más reciente de Banca Móvil, donde resolvemos algunos inconvenientes que se presentaron en ciertos modelos Android”, informó el banco a sus clientes a través de un correo electrónico.

El BAC pidió esto a sus clientes de Banca Móvil con dispositivos con tecnología Android. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN)

Esto deben hacer los dueños de Huawei

Para quienes utilizan AppGallery (Huawei Store), mientras trabajan en una solución definitiva y sin afectar los controles de seguridad, las recomendaciones del banco son:

Cierre completamente la aplicación Banca Móvil de BAC en su celular. Active el modo avión y asegúrese de que el internet esté apagado. Vuelva a abrir la aplicación mientras el teléfono sigue en modo avión. Luego, desactive el modo avión y encienda el internet, manteniendo la aplicación abierta.

“Con estos pasos, debería poder ingresar correctamente a la aplicación y usar Código BAC”, dijo la entidad.

El viernes, el BAC reconoció que su servicio de Banca Móvil para los clientes de Android estaba presentando problemas, por lo que tuvieron que correr a solucionarlos.

Los servicios de Banca Móvil del BAC en Android presentan problemas desde este viernes.

“Algunos teléfonos con tecnología Android experimentan una intermitencia al tratar de ingresar a nuestra Banca Móvil. El equipo de Tecnología de la Información está trabajando para resolver la situación lo antes posible”, informó el BAC.

Debido a eso, el banco pidió a sus clientes usar los servicios de Banca en línea, la red de Rapibac y la plataforma KASH.