Banco de Sangre clama por donantes para no quedarse sin líquido en el cierre del 2023

El Banco Nacional de Sangre hace un llamado para que pueda ir a donar de este líquido en el cierre del 2023. Cortesía. (Cortesía)

Se vienen los días más festivos del año y por eso, el Banco de Sangre hace un llamado para que la gente no se quede sin donar de este líquido vital.

El director del banco Josué Campos explicó que diciembre y enero son meses críticos por factores como las vacaciones, las fiestas y el consumo excesivo de alcohol y de velocidad al volante, que pueden provocar algún tipo de accidente.

“Estamos en la recta final del año y se vienen meses críticos de posible desabastecimiento. Por eso instamos a la población que atienda nuestro llamado y nos acompañe en las distintas convocatorias que vamos a realizar”, puntualizó.

Si usted lo desea, este sábado y domingo podrá ir a aportar su granito de arena. El sábado le esperan en el Banco Nacional de Sangre, en Zapote de 7 a.m. a 1 p.m. y el domingo en el salón comunal de Quebradilla de Cartago, de 8 a.m. a 12 mediodía.

Además, la sede central del banco, que se ubica en Zapote le espera de lunes a sábado. Para información o consultas pueden llamar al 2280-9952 o escribir 8992-2151. Atienden de lunes a jueves de 6 a.m. a 3:20 p.m., viernes de 6 a.m. a 2:20 p.m. y sábados de 7 a.m. a 1 p.m.

Recordemos que los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 52 kilos y medir igual o más de medio y medio de estatura, no haber ingerido licor en las últimas 24 horas, no haber tenido ningún tipo de cirugía o gastroscopia, tatuaje o perforación (piercing) en los últimos seis meses y si es mujer no debe estar embarazada, ni en periodo de lactancia.