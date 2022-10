Banco le echa la mano a sus clientes ante aumento de tasas de interés

Si usted es cliente del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y tiene un crédito con ellos le tenemos buenas noticias.

El Banco Popular le congelará la tasa de los préstamos en colones a los clientes. (Shutterstock/Shutterstock)

Ante el subonazo de las tasas de interés en los últimos meses por parte del Banco Central para contener la inflación, las personas que tienen préstamos con los bancos, han visto cada mes subir la cuota que deben cancelar, lo que en algunos casos tiene preocupados a los deudores.

Por eso, en el Banco Popular la echarán la mano a sus clientes con préstamos en colones y mantendrán fija durante tres meses la tasa actual para darle un respiro.

La medida aplica para sus 196.500 clientes actuales y será aplicada automáticamente durante los meses de noviembre y diciembre del 2022 y enero del 2023.

“Esta medida busca proporcionar apoyo y mayor tranquilidad a nuestros clientes y muy importante también la oportunidad de mantener al día sus créditos y resguardar su bienestar familiar, social y económico”, recalcó Marvin Rodríguez, Gerente General Corporativo del Banco Popular.

El beneficio estará vigente desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero de 2023, cuando se hará una revisión que podría implicar algún tipo de ajuste, dependiendo de las condiciones de mercado, y siempre procurando como Banco brindar el mayor apoyo a nuestros clientes en las circunstancias actuales.

Y como no faltan los vivillos tratando de sacar provecho, el banco aclara que no estará llamando ni solicitándole información adicional a sus clientes, para que esté atento si le salen con ese cuento, para que no caiga y les corte la llamada.