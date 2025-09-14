Bandas josefinas estudiantiles les pusieron sabor a las fiestas de la Independencia

Este 14 de setiembre se convirtió en un día histórico en San José, en el marco de las celebraciones patrias por los 204 años de Independencia.
Por primera vez, se realizó un desfile de bandas estudiantiles en el puro corazón de la capital, en el cual participaron más de 800 estudiantes.
Ocho bandas deleitaron con música y baile en San José centro
Se presentaron las bandas de los Colegios Técnicos Profesionales de La Carpio, Pavas, San Sebastián y los Liceos Luis Dobles Segreda, Costa Rica, Superior de Señoritas, Doctor José María Castro Madriz y Colegio María Auxiliadora.
Este domingo se tiñó de blanco, azul y rojo con este festival de bandas que alegró a familias completas en las calles cercanas al parque Central josefino.
Los estudiantes de La Carpio fueron los encargados de abrir el desfile y poner el sabor a la mañana con la interpretación del Torito.
Geovanny Soto Solórzano, director regional de Educación, dijo: “Las bandas son embajadoras de nuestras tradiciones, portadoras de nuestra identidad y verdaderas protagonistas de esta Fiesta Nacional que nos transporta a la alegría, la diversidad y el amor por nuestra tierra”, dijo Soto.
Más de 800 estudiantes tocaron con sus bandas estudiantiles en San José
El alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, celebró el nacimiento de esta nueva actividad en el programa oficial de fiestas patrias y resaltó su valor para la comunidad educativa.
“Esta novedosa presentación de bandas es una forma de reconocer el talento, el esfuerzo y el compromiso cívico de cientos de jóvenes que, aunque no forman parte del desfile oficial del 15 de setiembre, merecen un espacio digno para mostrar su trabajo”.
El objetivo de la presentación de bandas es abrir un espacio más amplio para que los jóvenes de estos colegios pertenecientes a las Direcciones Regionales de Educación de San José Central y Oeste demuestren su talento y ofrezcan una pincelada de lo que serán los desfiles este 15 de setiembre.
Los jóvenes y presentes bailaron al ritmo del tema Matador y arreglos originales como “Salseando” a cargo de los estudiantes del Liceo de Costa Rica.
Les dejamos algunas de las mejores fotos del histórico toque de bandas josefinas:
Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.
