Bandas josefinas estudiantiles les pusieron sabor a las fiestas de la Independencia

Este 14 de setiembre se convirtió en un día histórico en San José, en el marco de las celebraciones patrias por los 204 años de Independencia.

Bandas josefinas estudiantiles le pusieron sabor a las fiestas de la Independencia. (Municipalidad de San José/Cortesía)

Por primera vez, se realizó un desfile de bandas estudiantiles en el puro corazón de la capital, en el cual participaron más de 800 estudiantes.

Ocho bandas deleitaron con música y baile en San José centro

Se presentaron las bandas de los Colegios Técnicos Profesionales de La Carpio, Pavas, San Sebastián y los Liceos Luis Dobles Segreda, Costa Rica, Superior de Señoritas, Doctor José María Castro Madriz y Colegio María Auxiliadora.

Este domingo se tiñó de blanco, azul y rojo con este festival de bandas que alegró a familias completas en las calles cercanas al parque Central josefino.

Los estudiantes de La Carpio fueron los encargados de abrir el desfile y poner el sabor a la mañana con la interpretación del Torito.

El ritmo y sabor patrióticos arrancaron a las 8 de la mañana. (Municipalidad de San José/Cortesía)

Geovanny Soto Solórzano, director regional de Educación, dijo: “Las bandas son embajadoras de nuestras tradiciones, portadoras de nuestra identidad y verdaderas protagonistas de esta Fiesta Nacional que nos transporta a la alegría, la diversidad y el amor por nuestra tierra”, dijo Soto.

Más de 800 estudiantes tocaron con sus bandas estudiantiles en San José

El alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, celebró el nacimiento de esta nueva actividad en el programa oficial de fiestas patrias y resaltó su valor para la comunidad educativa.

Hubo personas que hasta llegaron vestidas con nuestros trajes típicos. (Municipalidad de San José/Cortesía)

“Esta novedosa presentación de bandas es una forma de reconocer el talento, el esfuerzo y el compromiso cívico de cientos de jóvenes que, aunque no forman parte del desfile oficial del 15 de setiembre, merecen un espacio digno para mostrar su trabajo”.

El objetivo de la presentación de bandas es abrir un espacio más amplio para que los jóvenes de estos colegios pertenecientes a las Direcciones Regionales de Educación de San José Central y Oeste demuestren su talento y ofrezcan una pincelada de lo que serán los desfiles este 15 de setiembre.

El Colegio Superior de Señoritas dijo presente en el evento. (Municipalidad de San José/Cortesía)

Los jóvenes y presentes bailaron al ritmo del tema Matador y arreglos originales como “Salseando” a cargo de los estudiantes del Liceo de Costa Rica.

Les dejamos algunas de las mejores fotos del histórico toque de bandas josefinas:

El Liceo de Costa Rica también fue uno de los puntuales en el desfile de bandas. (Municipalidad de San José/Cortesía)

