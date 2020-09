“En todas las reuniones les hemos expuesto cuatro puntos al Gobierno: no más cierres, que se dé una apertura real que vaya, al menos, de lunes a viernes hasta las 10 p.m. y fines de semana hasta las 7 p.m.; que los bares y cantinas no paguen impuestos municipales y patentes y arreglos de pago con el INS y la Caja porque no se tiene el dinero para hacerles frente”, agregó.