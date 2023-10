Barrio México celebra 100 años de su fundación, ¿sabe por qué le pusieron así?

“Hace muchos años los bomberos tenían otros oficios y uno de ellos era peluquero, entonces me fui a cortar el pelo con él y a medio corte sonaron las alarmas de un incendio y me dejó tirado, tuve que irme para la casa y volver al día siguiente a que me terminara el corte.

“Esa es una anécdota de muchas que viví en mi amado barrio México en mis 79 años de vida. Soy el penúltimo de 10 hermanos y todos nos criamos aquí. Es un barrio que todavía conserva mucho de la Costa Rica de antes. A mí me encanta”.

Este fin de semana barrio México está de fiesta, dese la vuelta y disfrute con su familia. (Eduardo Vega Arguijo)

Con una puntualidad de reloj suizo llegó don Gerardo Hernández Astorga, a la cita que teníamos a las 8 de la mañana de este viernes 20 de octubre para hablar de un tema que le ha apasionado toda su vida, barrio México y fue ahí donde nos contó la alegre anécdota del corte de pelo.

Convocamos a don Gerardo en el parque central mexicanista porque justo este 21 de octubre de 2023 se cumplen 100 años de que se fundó uno de los cantones más queridos de San José y para festejarlo la comunidad organizada pasará en una pura fiesta este sábado 21 y domingo 22 de octubre.

Nos explicó don José Pereira Jiménez, del comité organizador del centenario de barrio México que habrá festival deportivo, actividades para los más pequeñitos de la casa, actos culturales, en fin, la comunidad mexicanista lleva más de 4 meses organizando todo para que toda la familia josefina, y quien quiera llegar, disfrute de dos días de pura celebración centenaria.

Barrio histórico

En un documento oficial de la municipalidad de San José se explica que, tras destrucción causada por el terremoto de Cartago, en el año 1910, se dio una gran migración de brumosos hacia San José.

“Esta situación generó que muchas familias migrantes de perfil obrero se asentaran en lugares cercanos al centro, pues era un sitio accesible económicamente y así, no solo empezaron a poblar el lugar llamado en ese entonces Rincón de Cubillo, sino también, vinieron a sumar fuerza de trabajo para el desarrollo de la capital.

Don Gerardo tiene 79 años de vivir en barrio México. Nació en su casa con ayuda de una partera. (Eduardo Vega Arguijo)

“Más tarde, el 23 de noviembre de 1923, la Junta Progresista de Vecinos bautizó formalmente el sitio con el nombre de Barrio México, en homenaje a la ascendencia mexicana del Gobernador de la provincia José Luján Mata”, explica la muni josefina.

Sin embargo, vecinos de la zona aclaran que, la inauguración de Barrio México, como barrio, ya se había realizado tiempo atrás y, de hecho, se dice que ya existía una asociación de vecinos de Barrio México, por eso, la fecha oficial de fundación es el 21 de octubre de 1923, incluso estuvo presente ese día en la ceremonia de inauguración el presidente del país, Julio Acosta García.