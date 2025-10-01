Basílica de los Ángeles aclara su posición tras supuesta misa anunciada por Laura Fernández

Una convocatoria de una supuesta misa en la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles puso a Laura Fernández en el ojo público y encendió las alarmas en el templo cartaginés. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La candidata presidencial Laura Fernández está en el ojo público después de que, supuestamente, convocara a una misa en la basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, en Cartago, para este miércoles 1.° de octubre, justamente, cuando se inicia la campaña electoral.

Al parecer, la presidenta del Partido Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, compartió una invitación de una misa en acción de gracias por el inicio de la campaña electoral en la basílica, a través de una publicación en WhatsApp.

Debido a ello, la Basílica realizó una publicación en redes sociales señalando que no habrá ningún tipo de preferencia por ningún candidato electoral ni se reservarán espacios a ningún aspirante.

“Cualquier intención particular que se pretenda inscribir para los actos de culto, debe hacerse de manera que no se invoque o favorezca a ningún partido o candidatura. Esto no excluye que se pueda ofrecer la oración por la patria, por principios y valores democráticos o por los comicios en general”, señaló la basílica en un comunicado.

“Los espacios de oración comunitaria, fuera de los actos de culto (celebración de la Eucaristía, rezos, etc.), deben seguir la misma imparcialidad, tanto en las formas como en el contenido. Esto no excluye que cualquier persona, como lo hacen comúnmente los fieles, pueda tener su espacio de oración privada por sus intenciones personales”, añadió.

Este es el afiche de la supuesta misa que habría compartido la campaña de Laura Fernández. (PPSO/PPSO)

De hecho, la campaña de Laura Fernández salió a desmentir la publicación que habría hecho Ortega. El Partido Pueblo Soberano (PPSO) aseguró que en “ningún momento” se hizo una convocatoria oficial.

“La información que circula en redes sociales y WhatsApp sobre una misa ‘organizada’ por el Partido Pueblo Soberano, este próximo miércoles en la basílica de Los Ángeles en Cartago, es falsa”, afirmó Fernando Brenes, jefe de prensa del PPSO.

“En ningún momento se hizo una convocatoria oficial por parte del comando de campaña, ni tampoco es información salida, oficialmente, del Partido Pueblo Soberano”, agregó.