“Es la primera vez que se organizará por parte de la iglesia directamente. Recordemos que en el año 2009 se suspendió también la romería por el AH1N1 pero no se desarrolló ninguna directamente en la parroquia. No conozco el detalle de cómo fue que se organizó ese año porque yo no estaba aún, tengo ocho años al frente de la basílica”, recordó Arias.