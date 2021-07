Basura mató a cocodrilo del río Tárcoles

El bicho quedó tieso en playa Bajamar. Foto: Cortesía. El bicho quedó tieso en playa Bajamar. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Un cocodrilo de unos tres metros de largo murió esta semana, luego de que, aparentemente, se comió varios kilos de basura podrida que encontró en una bolsa en el río Tárcoles.

Esto le provocó una terrible intoxicación al inmenso reptil, que terminó mandándolo al más allá.

El animalote palmó en el río Tárcoles; sin embargo, el cuerpo fue arrastrado hasta playa Bajamar en Puntarenas, donde unas personas lo encontraron tieso, rodeado de basura y dentro del hocico tenía más desechos.

Esta situación no es de extrañarse, ya que la mayoría de estos desperdicios provienen de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, donde en habitan casi 3 millones de personas.

Trágico final

¿Cómo ocurre esto? Juan José Sánchez, biólogo del tribunal ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) dijo a La Teja que para mala suerte de este y los demás depredadores, el río Grande de Tárcoles está conectado con los afluentes más contaminados de estas provincias, que son el Virilla, María Aguilar, Ocloro, Torres, Tiribí, Quebrada Seca y el Grande de Palmares.

Sánchez explicó que según los datos que tienen, este cauce es el más sucio de toda Centroamérica, por lo que no sería nada raro si en los próximos días aparece otro bicho muerto.

Agregó que han detectado aproximadamente 200 mil kilos de porquerías al mes, es decir, el mismo peso que tienen 40 carros livianos.

La otra pregunta obligatoria es ¿cómo murió el lagarto? Posiblemente intoxicado, sin embargo, Marco Levy, del Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales del Minae, añadió que el deceso fue lento y muy doloroso.

“Estos animales no tienen (sentido del) gusto, ellos abren el hocico y comen, posiblemente lo que se comió fue una bolsa de basura que tenía carne por dentro, que le pudo ocasionar un gran malestar. Ellos no son como los humanos u otros animales que si no les gusta algo no se lo comen”, dijo.

El animal tenía basura en su hocico. Foto: Cortesía. El animal tenía basura en su hocico. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Bicho tenía 25 años

Sánchez nos explicó que analizando el tamaño del pobre reptil, podía tener entre 25 y 30 años, es decir, estaba jovencito, ya que la “esperanza de vida” de estas especies es de 100 años.

Los estudios que tiene el Minae indican que en el Tárcoles viven aproximadamente 3.450 de estos seres, todos en peligro de morir igual o peor que la última víctima.

Sin soluciones

Levy detalló que los problemas son dos, el primero es la falta del conciencia que tienen los ticos sobre el manejo de la basura, mientras que el segundo es la invasión que ha hecho el ser humano en las cercanías de los lugares donde viven estos depredadores.

“Hay muchas construcciones nuevas que están cerca, lo que eventualmente pueden provocar es que la gente de estos sitios también contamine y los desechos caigan donde viven estos animales”, mencionó.

“El fondo de este río tiene todo tipo de cosas, botellas, llantas, mallas, hasta partes de carro que afectan a los cocodrilos y su calidad de vida”, continuó.

Tobías Murillo, alcalde de Garabito (cantón al que pertenece el río) contó que están preparando una demanda contra las municipalidades de San José, Heredia, Alajuela, Cartago, Tibás y Moravia entre otras, ya que a su criterio estas son las que más basura llevan hasta este lugar y sus gobernantes se hacen los rusos.

“Es increíble que pase esto, aquí también sufren los vecinos, porque tienen que aguantar malos olores, es un milagro que con tanta cosa que nos dejan aquí no se haya desatado una epidemia”, sentenció.

Murillo reconoció que al año hacen aproximadamente 40 campañas de limpieza, pero que eso no es suficiente para matar el problema.

Tirarles comida los jode

Cuando se pasa por el puente que tiene este río es común ver a turistas ticos y extranjeros tirándoles comida; sin embargo, Sánchez señaló esta práctica es negativa, ya que todo lo que les arrojan se lo comen, pensando que es comestible.

“Ellos piensan que es comida, fácilmente una bolsa que se tire pude contener botellas y ahí se puede presentar un problema para la salud del animal”, finalizó Sánchez.

Cabe destacar que estos seres pueden durar hasta seis meses sin probar bocado. Cuando se alimentan les meten el diente a animales como vacas, conejos, ranas y pájaros.

Rodeado de basura fue como encontraron al coco. Foto: Cortesía. Rodeado de basura fue como encontraron al coco. Foto: Cortesía. (Cortesía)

RECUADRO 2 – Conozca los bichos

Nombre: Cocodrilo americano

Esperanza de vida: 100 años

Longitud: 5 metros adultos, 3 metros jóvenes

Peso: 400 kilos – 600 kilos.

Alimentación: carnívoro