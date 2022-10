BCR ganó demanda que lo acusaba de apropiarse de sistema informático

La resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, le dio la razón al Banco de Costa Rica (BCR) y con ello le ahorró 19 millones de dólares (poco más de ¢12.198 millones), a la entidad financiera y a todos los costarricenses que terminaríamos pagando es a través de las tasas de interés.

Banco de Costa Rica ganó millonaria demanda en su contra. (Rafael Pacheco Granados)

La sentencia número 68-2022-V declara sin lugar la demanda interpuesta por Intellect Solutions Inc. S.A. y actualmente se espera que la sentencia quede en firme.

“Para el BCR esta resolución es una indiscutible garantía de que actuó en todo momento conforme a los principios de ética y moral, buena fe en los negocios y en total concordancia con el ordenamiento jurídico del país”, indicó el banco en un comunicado.

Intellect Solutions Inc. S.A., que brindó servicios tecnológicos al BCR para el desarrollo de una aplicación, lo demandó por el pago de daños y perjuicios de naturaleza material y moral; argumentando una atribución indebida de su propiedad intelectual y solicitó una indemnización por supuestas rentas dejadas de percibir.

BCR enfrenta demanda millonaria por supuesta apropiación de sistema

Sin embargo, el Tribunal consideró que la nueva aplicación utilizada por el BCR no depende de los componentes de Intellect Solutions Inc. S.A., según quedó demostrado en las intervenciones, tanto de los testigos, como los peritos que intervinieron en el juicio. Señala además que no existe algún indicio de su propiedad intelectual en el producto entregado e indica en la resolución que fueron aplicaciones conectadas a soluciones nuevas y totalmente modernizadas.

Intellect Solutions demandó por considerar que el BCR se apropió de su propiedad intelectual, pero Tribunal no lo vio así. (Shutterstock/Shutterstock)

De manera que las plataformas fueron sustituidas por otras mucho más avanzadas, que brindaron más independencia al BCR. La sentencia concluye que no es posible que el Banco se haya apropiado de componentes que formen parte de la propiedad intelectual de Intellect Solutions Inc. S.A., con posterioridad al 31 de octubre de 2018.

Economista sobre venta del BCR: “Uno vende lo mejor que tiene”