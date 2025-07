BCR responde a críticas de clientes por movimientos irregulares en sus cuentas

21/01/2025 San José. Edificio central del Banco de Costa Rica (BCR). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Varios clientes del Banco de Costa Rica siguen molestos en las redes sociales, al notar que sus cuentas bancarias estaban en números rojos o porque encontraron extrañas rebajas de dinero.

Los usuarios aprovecharon las redes para expresar su enojo, denunciando estos movimientos irregulares y exigiendo la devolución del dinero y explicaciones del banco.

“Me rebajaron ¢7.000 de una compra doble que ya había pagado hace días, y escribo por privado y no recibo respuestas". “Tengo rebajos que se hicieron dobles, de verdad que no entiendo el nivel de ineficiencia, escribí hace horas y no me han respondido”. “Me sale una compra de ¢3.500 en la madrugada, cosa que nunca nadie ha tenido acceso a mi tarjeta ni celular, y por casualidad no me llegó el correo de esa supuesta compra, ¿qué pasó ahí?“. ”A mí me aparece mi cuenta en números rojos, y transacciones de la semana pasada me las están cobrando de nuevo y una compra por ¢22 mil en una cafetería las 8 a.m. y no he ido a ningún lugar", comentaron algunos clientes en la cuenta de Facebook del BCR.

El banco se defendió de las críticas y explicó que el viernes pasado se dio una situación de intermitencia, por lo que las denuncias de los clientes que se han realizado en estos días son un “remanente” del incidente; sin embargo, de acuerdo con la entidad, esto no significa que sus sistemas estén fallando durante estos días.

Además, afirmó que el incidente se solucionó el mismo viernes 4 de julio y que actualmente, no tiene reportes masivos.

“A todos nuestros clientes que tuvieron algún inconveniente con el uso de sus tarjetas el viernes (pasado) por la tarde, les ofrecemos nuestras sinceras disculpas”, dijo Natalia Suárez, vocera del banco.

La vocera agregó que los clientes no deben ir a alguna oficina del BCR ni llamar al Centro de Atención de Clientes para hacer algún reclamo, sino que se hará la devolución del dinero de manera automática.

