“Yo no he podido verlo porque estoy en Pérez Zeledón trabajando, pero Merilyn sí está en San José. Ella me manda fotos y me duele en el alma verlo así tan pequeño y conectado a ese montón de máquinas. Él ha demostrado que es muy fuerte y sabemos que para Dios no hay nada imposible, por eso oramos todos los días”, dijo el papá.